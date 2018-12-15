تولید فیلم های ناب انقلابی مستلزم ذائقه شناسی مخاطب است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود رضوی ظهر شنبه در جشنواره هنری دانشجویی ققنوس در ساری بیان کرد: اگر نیروهای انقلابی سالی یک بار وقت برای رفتن به سینما گذاشته و به دیدن فیلم های عرصه هنر انقلاب اسلامی بگذارند یقیناً مشکلات تولید فیلم سینمایی تراز انقلاب کاهش پیدا کرده و زمینه های تعدد فیلم های انقلابی را به وجود می آورد.

تهیه کننده سینما در جمع دانشجویان جشنواره هنری دانشجویی ققنوس با ابراز خرسندی از برگزاری چنین جشنواره‌هایی بیان کرد: من هم از دانشگاه فعالیتم را شروع کردم و حضور دانشجویان به خصوص دانشجویان بسیجی در موضوعات فرهنگی و هنری را موجب پویایی هنر انقلاب اسلامی میدانم و در هر زمانی که فرصت داشته باشم یقیناً برای حضور در بین دانشجویان بسیجی هنرمند تعلل نخواهم داشت .

رضوی با بیان اینکه بسیج و هنر در واقع دو روح از یک پیکرند تاکید کرد: تفکرات یک مجموعه زمانی بروز و ظهور پیدا می‌کند که در قالب هنر و اندیشه هنر گام های موثر و بلندی بردارد و وقتی بسیج در زمینه فرهنگی فعالیت می کند نمی توان آن را از هنر مستثنی دانست و بسیجی هنرمند کسی است که در عرصه فرهنگی نیز ورود پیدا کند.

تهیه کننده فیلم های سینمایی ماجرای نیم روز و لاتاری در ادامه بیان کرد: تهیه‌کنندگان عرصه هنر انقلاب اسلامی همیشه قدر شناس فعالیت بی‌منت دانشجویان و دانشجویان بسیجی در عرصه هنر هستند و امید است که جشنواره‌هایی همچون ققنوس بتواند زمینه بروز و ظهور چهره های ناب و جدید را در عرصه هنر انقلاب اسلامی به وجود آورد.

این تهیه کننده سینما در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه آینده سینمای ایران را چگونه می بیند؟ بیان کرد: سینمای ایران بسته به مخاطب آن ظهور پیدا می‌کند وو قتی سالی ۲۰ میلیون نفر مخاطب سینما هستند پس می‌توان با ذائقه شناسی مخاطبان فیلم هایی تولید کرد که موجب نشر فرهنگ ناب در عرصه انقلاب باشند.

رضوی در پاسخ به پرسش یکی دیگر از دانشجویان در مورد فیلم هایی که ساخته است، تصریح کرد: فیلم هایی مثل لاتاری و ماجرای نیمروز توسط افرادی ساخته شد که در دهه ۶۰ سن آنها به پنج سال هم نمی‌رسید اما نتیجه یک تحقیقات خوب و مفید موجب شد تا بازسازی زمان وقایع موجود در فیلم مورد پسند مخاطبان قرار گرفته و نتیجه مطلوب را بدهد.

تهیه‌کننده سینما با بیان اینکه هرچه قدر که مخاطبان درخواست یک ژانر سینمایی را دهند تهیه کنندگان سینما به آن سمت سوق پیدا می‌کنند، بیان کرد: اگر جامعه انقلابی ایران بتواند با تعدد حضور در اکران فیلم های انقلابی و حمایت از ژانرهای انقلابی و این بستر را به وجود آورد که سرمایه‌گذاری در عرصه فیلم های انقلابی بازخورد و مخاطب دارد یقیناً به این سمت نیل پیدا می‌کنند.

در پایان این مراسم از سید محمود رضوی به عنوان چهره برتر حوزه هنر انقلاب اسلامی توسط دانشجویان جشنواره ققنوس تقدیر به عمل آمد.