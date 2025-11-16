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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۹:۳۷

«جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان» فرصتی برای کشف استعدادهای نهفته است

«جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان» فرصتی برای کشف استعدادهای نهفته است

اهواز ـ استاندار خوزستان حمایت تمام‌قد استانداری از برگزاری «جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان» در پایان دی‌ماه را اعلام کرد و آن را فرصتی برای کشف استعدادهای نهفته دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده عصر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی این جشنواره که با حضور بهروز شعیبی، رئیس انجمن سینمای جوان کشور برگزار شد، اظهار کرد: استانداری از هر اقدامی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این جشنواره حمایت می‌کند.

وی هنر، به ویژه سینما، را دارای رسالتی خطیر در تأثیرگذاری بر مخاطب، تقویت حس همبستگی ملی و معنویات در جامعه دانست.

استاندار خوزستان خطاب به دست‌اندرکاران تأکید کرد: هر اقدامی در حوزه فرهنگ که در این دوره آغاز شود، استانداری با تمام ظرفیت از آن حمایت می‌کند. ما در خدمت هنرمندان و فعالان فرهنگی هستیم تا در هر زمینه‌ای، بستر لازم را فراهم آوریم.

موالی‌زاده با اشاره به پیشینه درخشان سینما در خوزستان و قدرت منحصر به فرد آن در جذب مخاطب، بیان کرد: خوزستان در حوزه سینما حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و برگزاری این جشنواره فرصت مناسبی برای کشف استعدادهای نهفته و حمایت از آنان است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره چندرسانه‌ای میراث در استان، بر لزوم برنامه‌ریزی برای ایجاد تمایز و برجستگی هر یک از این رویدادها با حفظ خلاقیت و فاصله زمانی مناسب تأکید کرد.

استاندار خوزستان، یکی از کارکردهای مهم برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری را نمایش تصویری جامع و همه‌جانبه از خوزستان دانست و افزود: تصویر خوزستان باید تصویری کامل باشد و همه ابعاد و زوایای این استان، از جمله ظرفیت‌های غنی فرهنگی و هنری آن، به نمایش درآید.

وی با تبیین نقش کلیدی هنر در انتقال مفاهیم، گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، هر حقیقتی اگر بر بال هنر بنشیند، می‌تواند به سرمنزل مقصود برسد. هنر مانند ظرف زیبایی است که مظروف را جذاب‌تر کرده و اثر آن را بر جان مخاطب عمیق‌تر می‌کند.

وی قول مساعد داد استانداری با انجام تمامی تبلیغات و حمایت‌های لازم، بستر برگزاری موفق این جشنواره را فراهم کند.

کد مطلب 6658248

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