مشهد شرایط مناسبی در مقایسه با سایر کلان شهرها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری شنبه شب در مراسم معارفه شهردار مشهد که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: به جرات می توان گفت با تکیه بر داده های عینی، مشهد،امروز شرایط مطلوبی میان کلان شهرهای کشور دارد.

وی افزود: از مهمترین وظایف و مسئولیت های شورا این است که پاسدار حریم و حرمت شهر باشد که انتخاب شهردار در این راستا انجام می شود تا بتوانیم پاسخگویی مناسبی به مردم داشته باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: شهردار جدید این شهر پس از بازنشسته شدن شهردار قبلی با معیارهایی از جمله بومی بودن، تحصیلات مرتبط، تجربه کافی و جوان گرایی در مدیریت شهری با رای اکثریت اعضا شورا انتخاب شد.

حیدری با اشاره به محور هایی که در آغاز دوره جدید مدیریت شهری انتظار می رود در نظر گرفته شود، تصریح کرد: حرکت مدیریت شهری بر مدار برنامه ۱۳۹۷-۱۴۰۰ شورای شهر مشهد، شفافیت، انضباط مالی، فساد زدایی، پاسخگویی در مقابل شورا و افکار عمومی، توسعه عدالت محور، کاهش فاصله شمال و جنوب، تداوم سیاست تعامل و هم افزایی از جمله مواردی که امید داریم در این دوره در نظر گرفته شود.

وی تاکیید کرد: حکمرانی مطلوب شهری جز با مشارکت و حضور همه شهروندان محقق نمی شود. مشهد کانون توجه همه علاقه مندان به اهل بیت (ع) است وباید مدیریت شهری از این فرصت استفاده کند.