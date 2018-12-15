  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۲

رئیس شورای شهر مشهد:

مشهد شرایط مناسبی در مقایسه با سایر کلان شهرها دارد

مشهد شرایط مناسبی در مقایسه با سایر کلان شهرها دارد

مشهد-رئیس شوای اسلامی شهر مشهد گفت: پایتخت معنوی کشور در شرایط فعلی شرایط مطلوبی در مقایسه با سایر کلان شهرهای کشور دارد. 

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حیدری شنبه شب در مراسم معارفه شهردار مشهد که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: به جرات می توان گفت با تکیه بر داده های عینی، مشهد،امروز شرایط مطلوبی  میان کلان شهرهای کشور دارد. 

وی افزود: از مهمترین وظایف و مسئولیت های شورا این است که پاسدار حریم و حرمت شهر باشد که انتخاب شهردار در این راستا انجام می شود تا بتوانیم پاسخگویی مناسبی به مردم داشته باشیم. 

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: شهردار جدید این شهر پس از بازنشسته شدن شهردار قبلی با معیارهایی از جمله بومی بودن، تحصیلات مرتبط، تجربه کافی و جوان گرایی در مدیریت شهری با رای اکثریت اعضا شورا انتخاب شد.

حیدری با اشاره به محور هایی که در آغاز دوره جدید مدیریت شهری انتظار می رود در نظر گرفته شود، تصریح کرد: حرکت مدیریت شهری بر مدار برنامه ۱۳۹۷-۱۴۰۰ شورای شهر مشهد، شفافیت، انضباط مالی، فساد زدایی، پاسخگویی در مقابل شورا و افکار عمومی، توسعه عدالت محور، کاهش فاصله شمال و جنوب، تداوم سیاست تعامل و هم افزایی  از جمله مواردی که امید داریم در این دوره در نظر گرفته شود.

وی تاکیید کرد: حکمرانی مطلوب شهری جز با مشارکت و حضور همه شهروندان محقق نمی شود. مشهد کانون توجه همه علاقه مندان به اهل بیت (ع) است وباید مدیریت شهری از این فرصت استفاده کند.

کد مطلب 4485897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها