طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در جیرفت اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا محمدرضایی گفت: پلیس شهرستان با برنامه ریزی های مدون، برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را در جهت افزایش رضایت شهروندان به صورت ویژه در دستور کارخود قرارداده است.

وی افزود: در این راستا طی ۷۲ ساعت گذشته، طرح پاکسازی نقاط آلوده با هدف دستگیری متهمان تحت تعقیب، اراذل و اوباش، دستگیری سارقان و کشف اموال سرقتی و متوقف کردن خودروهای شیشه دودی، فاقد پلاک و پلاک مخدوش در سطح شهرستان اجرا شد.

وی بیان داشت: در نتیجه این طرح ۲۷ نفر متهم تحت تعقیب مقامات قضایی دستگیر و همچنین۱۰ فقره سرقت کشف و۱۰ نفر سارق دستگیر شدند.

سرهنگ محمدرضایی توقیف ۱۷ دستگاه خودرو متخلف و کشف پنج هزارلیتر سوخت قاچاق را از دیگر دستاوردهای این طرح اعلام کرد.