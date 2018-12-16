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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۴۹

فرمانده انتظامی جیرفت:

طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در جیرفت اجرا شد

طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در جیرفت اجرا شد

جیرفت - فرمانده انتظامی جیرفت از اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز این شهرستان با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا محمدرضایی گفت: پلیس شهرستان با برنامه ریزی های مدون، برخورد قانونی با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی را در جهت افزایش رضایت شهروندان به صورت ویژه در دستور کارخود قرارداده است.

وی افزود: در این راستا طی ۷۲ ساعت گذشته، طرح پاکسازی نقاط آلوده با هدف دستگیری متهمان تحت تعقیب، اراذل و اوباش، دستگیری سارقان و کشف اموال سرقتی و متوقف کردن خودروهای شیشه دودی، فاقد پلاک و پلاک مخدوش در سطح شهرستان اجرا شد.

وی بیان داشت: در نتیجه این طرح ۲۷ نفر متهم تحت تعقیب مقامات قضایی دستگیر و همچنین۱۰ فقره سرقت کشف و۱۰ نفر سارق دستگیر شدند.

سرهنگ محمدرضایی توقیف ۱۷ دستگاه خودرو متخلف و کشف پنج هزارلیتر سوخت قاچاق را از دیگر دستاوردهای این طرح اعلام کرد.

کد مطلب 4487042

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