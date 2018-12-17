انتظارات مردم از تیم ملی فوتبال بالاست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ترابی در جمع خبرنگاران حاضر در مرکز ملی فوتبال ایران گفت: عملکرد درخشان تیم ملی در جام جهانی باعث شده است که انتظارات از تیم ملی بالا برود. با این حال تمام تلاش خود را می کنیم تا مردم را خوشحال کنیم و باعث شادی ملت شویم.

وی درباره رقابت با سایر بازیکنان برای حضور در ترکیب اصلی، اظهار داشت: قطعاً کار خیلی سختی داریم. همه تلاش می کنیم تا برای ایران افتخار آفرینی کنیم. من هم تمام تلاش خودم را می کنم که به این مهم برسم. مهم این است که برای تیم ملی مفید باشم.

هافبک تیم ملی فوتبال ایران درباره احتمال حضورش در این بازی ها گفت: قطعاً تلاش می کنم که به ترکیب برسم اما مهمتر پیروزی تیم ملی در جام ملت های آسیا است.