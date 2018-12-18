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۲۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

آلبوم «شیراز» گروه دنگ شو منتشر شد/ بی عشق نگشاید گره

آلبوم «شیراز» گروه دنگ شو منتشر شد/ بی عشق نگشاید گره

تازه‌ترین آلبوم گروه موسیقی «دنگ شو» که از مدت ها پیش برای دریافت مجوز آن اقدام شده بود، با عنوان «شیراز» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه ترین آلبوم گروه موسیقی «دنگ شو» که از مدت ها پیش برای دریافت مجوز آن اقدام شده بود، از روز سه شنبه ۲۷ آذر با عنوان «شیراز» توسط موسسه پخش «رها» وارد بازار موسیقی شد.

گروه «دنگ شو» با انتشار متنی به بهانه انتشار این آلبوم آورده است:

«با آنکه زمان به عقب بر نمی گردد و سال‌های هیجان جوانی در انتظار گرفتن مجوز انتشار «شیراز، چل ساله» گذشت، با این حال امروزخوشحالیم که آلبوم  شیراز، چل ساله بعد از این سالها و به نام «شیراز» در همه جای ایران منتشر شده است. بی عشق نگشاید گره ... .»

کد مطلب 4488593
علیرضا سعیدی

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