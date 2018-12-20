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۲۹ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۰۰

به علت وقوع پدیده مه؛

۱۶ پرواز فرودگاه اهواز تغییر برنامه داشت/ وضعیت عادی شد

۱۶ پرواز فرودگاه اهواز تغییر برنامه داشت/ وضعیت عادی شد

اهواز - هرچند که به علت وقوع پدیده مه ۱۶ پرواز فرودگاه اهواز تغییر برنامه داشت ولی اکنون وضعیت عادی شده است.

مدیر روابط عمومی فرودگاه های خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنسل شدن ۶ پرواز فرودگاه اهواز در شب گذشته اظهار کرد: امروز نیز پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ۴۵۸۷ تهران به اهواز و بالعکس، پرواز هواپیمایی کاسپین از تهران به اهواز و بالعکس، پرواز هواپیمایی ایرتور ۹۵۷ تهران به اهواز و بالعکس و همچنین پرواز هواپیمایی قشم ایر ۱۲۱۳ تهران به اهواز و بالعکس نیز تأخیر داشتند.

ملایانی با اشاره به باطل شدن پرواز هواپیمایی کارون ۲۶۰۱ از اهواز به تهران افزود: همچنین پرواز کیش ایر کیش از اهواز به مقصد کیش با تأخیر انجام شد.

وی تصریح کرد: پرواز هواپیمایی ماهان ۴۵۸۷ به ساعت ۱۶:۱۵ و پرواز هواپیمایی کاسپین ۰۲۱ به ساعت ۱۱:۲۰ تغییر ساعت دادند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه های خوزستان در پایان با اشاره به عادی شدن وضعیت هوایی در اهواز برای انجام پروازها گفت: پرواز هواپیمایی ایران ایر  ۳۳۸۶ اهواز به شیراز و پرواز هواپیمایی آتا ۵۶۴۰ از اهواز به مشهد نیز با تأخیر انجام شد.

کد مطلب 4490680

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