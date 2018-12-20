۱۶ پرواز فرودگاه اهواز تغییر برنامه داشت/ وضعیت عادی شد

مدیر روابط عمومی فرودگاه های خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کنسل شدن ۶ پرواز فرودگاه اهواز در شب گذشته اظهار کرد: امروز نیز پرواز شرکت هواپیمایی ماهان ۴۵۸۷ تهران به اهواز و بالعکس، پرواز هواپیمایی کاسپین از تهران به اهواز و بالعکس، پرواز هواپیمایی ایرتور ۹۵۷ تهران به اهواز و بالعکس و همچنین پرواز هواپیمایی قشم ایر ۱۲۱۳ تهران به اهواز و بالعکس نیز تأخیر داشتند.

ملایانی با اشاره به باطل شدن پرواز هواپیمایی کارون ۲۶۰۱ از اهواز به تهران افزود: همچنین پرواز کیش ایر کیش از اهواز به مقصد کیش با تأخیر انجام شد.

وی تصریح کرد: پرواز هواپیمایی ماهان ۴۵۸۷ به ساعت ۱۶:۱۵ و پرواز هواپیمایی کاسپین ۰۲۱ به ساعت ۱۱:۲۰ تغییر ساعت دادند.

مدیر روابط عمومی فرودگاه های خوزستان در پایان با اشاره به عادی شدن وضعیت هوایی در اهواز برای انجام پروازها گفت: پرواز هواپیمایی ایران ایر ۳۳۸۶ اهواز به شیراز و پرواز هواپیمایی آتا ۵۶۴۰ از اهواز به مشهد نیز با تأخیر انجام شد.