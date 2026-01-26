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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۲۱

۶ نیروگاه خورشیدی در دشتی افتتاح می‌شود

۶ نیروگاه خورشیدی در دشتی افتتاح می‌شود

بوشهر- فرماندار دشتی از افتتاح ۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هر کدام سه مگاوات در ایام دهه فجر خبر داد و گفت: در سال جاری عملیات اجرایی ۴۸۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این شهرستان آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرح‌های نیروگاه خورشیدی در سطح شهرستان دشتی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر، ۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هر کدام ۳ مگاوات در شهرستان دشتی افتتاح و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: در سال جاری عملیات اجرایی ۴۸۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح شهرستان آغاز شده که این اقدام گامی مهم در راستای تحقق شعار دولت چهاردهم و توسعه انرژی‌های پاک به شمار می‌رود.

فرماندار دشتی با تأکید بر تسریع در اجرای این پروژه‌ها بیان کرد: انتظار می‌رود تمامی این طرح‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسند تا نقش مؤثری در تأمین انرژی و توسعه پایدار منطقه ایفا کنند.

مقاتلی همچنین با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در اجرای نیروگاه‌های خورشیدی، گفت: همراهی و مشارکت بخش خصوصی نقش مهمی در پیشبرد این طرح‌ها داشته و قابل تقدیر است.

کد مطلب 6732100

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