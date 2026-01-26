به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی ظهر دوشنبه در نشست بررسی طرحهای نیروگاه خورشیدی در سطح شهرستان دشتی با اشاره به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: همزمان با دهه مبارک فجر، ۶ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هر کدام ۳ مگاوات در شهرستان دشتی افتتاح و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: در سال جاری عملیات اجرایی ۴۸۹ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سطح شهرستان آغاز شده که این اقدام گامی مهم در راستای تحقق شعار دولت چهاردهم و توسعه انرژیهای پاک به شمار میرود.
فرماندار دشتی با تأکید بر تسریع در اجرای این پروژهها بیان کرد: انتظار میرود تمامی این طرحها در کوتاهترین زمان ممکن تکمیل و به بهرهبرداری برسند تا نقش مؤثری در تأمین انرژی و توسعه پایدار منطقه ایفا کنند.
مقاتلی همچنین با قدردانی از مشارکت بخش خصوصی در اجرای نیروگاههای خورشیدی، گفت: همراهی و مشارکت بخش خصوصی نقش مهمی در پیشبرد این طرحها داشته و قابل تقدیر است.
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