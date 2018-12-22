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۱ دی ۱۳۹۷، ۹:۳۳

با مجوز دفتر موسیقی ارشاد؛

«سقوط» با صدای وحید تاج منتشر شد

«سقوط» با صدای وحید تاج منتشر شد

قطعه جدید وحید تاج به نام «سقوط» با شعری از حسین غیاثی و آهنگسازی امیرحسین فیضی و همراهی گروه «همنوازان تاج» منتشر شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، وحید تاج خواننده موسیقی ایرانی با همراهی گروه «همنوازان تاج» قطعه «سقوط» را با شعری از حسین غیاثی، آهنگسازی امیر حسین فیضی و تنظیم عماد نکویی منتشر کرد. این خواننده قطعه «سقوط» را برایِ نخستین بار در کنسرت مردادماه ١٣٩٧ در شهر اصفهان اجرا کرده بود.

در قطعه «سقوط» که با مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است مهدی حقیقی، دانیال جورابچی، داریوش حجازی، پدرام فریوسفی، روژین عدالت، عماد نکویی، فرشاد سوری، نیما داوودی، هادی اسماعیلی، ابراهیم قائدی، روح الله فروزش، سینا کریمی و مجید اسماعیلی، نوازندگان گروه «همنوازان تاج» به عنوان نوازنده حضور دارند و آرش پاکزاد،  میکس و مستر این کار را به اتمام رسانده است.

وحید تاج همزمان با انتشار آهنگ «سقوط»، موزیک ویدیوی این اثر را نیز به تهیه‌کنندگی سید محمدجواد معینی منتشر کرد.

کد مطلب 4491559
علیرضا سعیدی

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