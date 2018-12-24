به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، محمدباقر نوبخت در بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی گفت: جایگاه فعالیت‌های دانش‌بنیان همواره مشخص و حفظ شده است. دولت نیز همواره برای مضاعف کردن شتاب دهی رشد علمی کشور از حوزه دانش‌بنیان استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه لایحه بودجه سال آینده فردا به رئیس جمهوری ارائه می‌شود، توضیح داد: در بودجه‌ای که دارای منابع عمومی ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، بعد از اموری که به رفاه اجتماعی مانند مباحث بازنشستگی و پرداخت‌های حمایتی دولت نسبت به اقشار مورد نظر کنار گذاشته می‌شود، بالاترین رقم بودجه کشور یعنی بالغ‌ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان به آموزش و پژوهش اختصاص داده شده است.

نوبخت خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت صادرات نفت، رشد بودجه برای سال آینده محدود است. اما با این وجود برای پارک‌های علم و فناوری رشد اعتباری ۷۲ درصدی در نظر گرفتیم. همچنین سازمان برنامه‌ و بودجه با توافق‌هایی که با معاونت علمی داشت، اعلام آمادگی می‌کند تمام فعالیت‌های عرصه علمی برای برخی پارک‌های علم و فناوری که ظرفیت کارشان بیشتر از رقم در نظر گرفته شده در بودجه کشور است را بدون محدودیت در نظر بگیرد یا موانع را کمتر کند.

وی ادامه داد: بدون تردید آثار کمکی که در عرصه فناوری‌ صورت می‌گیرد و به پارک‌های علم و فناوری پرداخته می‌شود را در عرصه علم و اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود؛ ضمن اینکه اقتصاد مقاومتی امروز به میزان دانش‌بنیان بودن دستاوردها وابسته است. متمرکز شدن بر سخت‌افزارها و توسعه زیربناها شرط لازم است اما کافی نیست. زیرساخت‌های کشور طی ۴۰ سال گذشته به حد کفایت ساخته‌شده و به‌اندازه نیاز توسعه پیدا می‌کند. اما اینها امروز در عرصه رقابت جهانی نمی‌تواند کمک کننده باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران که همواره با بدخواهی گروه‌هایی که نمی‌توانند رشد ایران را ببینند، مواجه بوده است، گفت: در سال گذشته دچار تحریم‌هایی شدیم. در دهه ۹۰ که در هفتمین سال آن هستیم این دومین تحریم بزرگی بود که بعد از سال ۹۱ به اقتصاد کشور ما وارد شد. در نتیجه اقتصاد ایران باید به شدت در برابر تحریم‌ها مقاوم شود. بخشی که جدا از درون‌زایی و برون‌نگری می‌تواند این مقاومت را ایجاد کند موضوع دانش‌بنیانی و مردمی بودن این فعالیت‌ها است.



وی در راستای دستاوردهای پارک فناوری پردیس معاونت علمی بیان کرد: بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط بخش مردمی در این مجموعه صورت گرفته است. با مشاهده اقتصاد مقاومتی می‌توان مکان‌های مشابهی را به این منظور تعیین کرد؛ ضمن اینکه دولت به شدت از معاون جوان رییس جمهوری سورنا ستاری حمایت می‌کند، امیدواریم دست‌اندرکاران پارک فناوری پردیس معاونت علمی نیز بدانند که دولت همواره پشتیبان فعالیت‌های آنان است.