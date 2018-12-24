ایجاد راه ترانزیتی به کویت وهلدینگ بزرگ صادراتی درمنطقه دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جمیلی عصر امروز در ششمین آئین تجلیل از صادر کنندگان برتر منطقه آزاد اروند در اتاق بازرگانی خرمشهر اظهار کرد: ایجاد زیرساخت برای توسعه صادرات امری مهم است و باز کردن راه ترانزیتی زمینی به کویت با توجه به قدیمی بودن لنج های باری باید مورد توجه قرار گرفته و روند آن تسریع شود.

رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه کشور همچنین ایجاد هلدینگ در خرمشهر، منطقه و استان را پیشنهاد داد و گفت: ایجاد هلدینگی بزرگ که در تمام بخش های اقتصادی فعال باشد امری مهم است و انجمن نیز آماده همکاری برای تحقق این موضوع است.

وی افزود: با راه اندازی این هلدینگ، تجارت و صادرات شهرستان و استان از بخشنامه های مختلف متاثر نخواهد شد.

جمیلی همچنین خواستار تجهیز مرز شلمچه به کانتینرهای سردخانه ای برای بهبود صادرات تره و بار از این مرز شد.

وی در ادامه از لغو پیمان هم ارزی به عنوان نخستین و مهمترین خواسته صادرکنندگان یاد کرد و گفت: لغو پیمان هم ارزی اولین خواسته صادرکنندگان است و این روش پیش تر نیز تجربه شده و بی نتیجه بوده است و می طلب در آن تجدید نظر انجام شود.

جمیلی در ادامه از فرماندار خرمشهر خواست برای بهبود وضعیت تجاری مرز تجاری شلمچه از طریق شورای تامین استان خوزستان درخواست هایی را به مرکز کشور ارسال و عاملی در گره گشایی از برخی مشکلات صادرکنندگان شد.

بومی سازی نوآوری ها، برقراری ارتباط اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خرمشهر با دانشگاه ها و لزوم همگرایی اتاق های بازرگانی خرمشهر و آبادان از دیگر محورهایی بود که توسط رئیس انجمن صادرکنندگان نمونه کشور مطرح شد.