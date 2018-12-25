خواننده شیرازی «حس خوب» را منتشر کرد/ پخش «نیمکت» در بهار ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاشا خواننده موسیقی پاپ ساکن شیراز که پیش از این قطعاتی را در فضای مجازی منتشر و به عنوان خواننده با صدا و سیمای استان فارس نیز همکاری کرده بود، اولین قطعه رسمی خود را تحت عنوان «حس خوب» منتشر کرد. آهنگسازی، تنظیم و ترانه سرایی این قطعه بر عهده عباس حاجبی بوده و احسان سبحانی کار میکس و مستر آن را انجام داده است.

پدرام پاشا درباره انتشار اولین آلبومش در بهار ۹۸ گفت: تقریبا مراحل ساخت اولین آلبوم من تحت عنوان «نیمکت» به پایان رسیده و مراحل آخر آماده سازی را طی می کند. این آلبوم ۱۴ قطعه خواهد داشت که در آن علاوه بر موسیقی پاپ از سبک های دیگری چون کانتری و بلوز و راک نیز استفاده شده است.

وی در پایان بیان کرد: تمام تلاش ما با عباس حاجبی این بوده که بتوانیم موسیقی پاپ هویت مند و ریشه داری را به مخاطبانمان ارایه دهیم. نگاه ما به هیچ وجه بازاری نبوده و تمام سعی مان را کرده ایم که برخلاف بسیاری از موسیقی های پاپ امروز، موسیقی بدون تاریخ مصرف تولید کنیم.