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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۹

با اعلام تاریخ انتشار آلبوم جدید؛

خواننده شیرازی «حس خوب» را منتشر کرد/ پخش «نیمکت» در بهار ۹۸

خواننده شیرازی «حس خوب» را منتشر کرد/ پخش «نیمکت» در بهار ۹۸

پدرام پاشا خواننده موسیقی پاپ با اعلام زمان انتشار تازه ترین آلبوم موسیقایی خود، قطعه «حس خوب» را با مجوز دفتر موسیقی وزارت ارشاد منتشر کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاشا خواننده موسیقی پاپ ساکن شیراز که پیش از این قطعاتی را در فضای مجازی منتشر و به عنوان خواننده با صدا و سیمای استان فارس نیز همکاری کرده بود، اولین قطعه رسمی خود را تحت عنوان «حس خوب» منتشر کرد. آهنگسازی، تنظیم و ترانه سرایی این قطعه بر عهده عباس حاجبی بوده و احسان سبحانی کار میکس و مستر آن را انجام داده است.

پدرام پاشا درباره انتشار اولین آلبومش در بهار ۹۸ گفت: تقریبا مراحل ساخت اولین آلبوم من تحت عنوان «نیمکت» به پایان رسیده و مراحل آخر آماده سازی را طی می کند. این آلبوم ۱۴ قطعه خواهد داشت که در آن علاوه بر موسیقی پاپ از سبک های دیگری چون کانتری و بلوز و راک نیز استفاده شده است.

وی در پایان بیان کرد: تمام تلاش ما با عباس حاجبی این بوده که بتوانیم موسیقی پاپ هویت مند و ریشه داری را به مخاطبانمان ارایه دهیم. نگاه ما به هیچ وجه بازاری نبوده و تمام سعی مان را کرده ایم که برخلاف بسیاری از موسیقی های پاپ امروز، موسیقی بدون تاریخ مصرف تولید کنیم.

کد مطلب 4495152
علیرضا سعیدی

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