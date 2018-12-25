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۴ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۵

در پیامی؛

رهبر انقلاب درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفتند

رهبر انقلاب درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفتند

در پی حادثه مصیبت بار درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات حضرت آیت الله خامنه ای پیام تسلیتی صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه مصیبت بار درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات حضرت آیت الله خامنه ای پیام تسلیتی صادر کردند.

متن پیام معظم له به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حادثه‌ی مصیبت بار امروز که به درگذشت هشت نفر از دانشجویان عزیز و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامید بسیار دردآور و تأسف‌بار است.

اینجانب ضمن ابراز همدردی با مصیبت‌دیدگان و عموم جامعه‌ی دانشگاهی، به همه‌ی بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض میکنم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسألت مینمایم و از خداوند صبر و اجر برای خانواده‌های داغدار طلب میکنم.

سیّدعلی خامنه‌ای
۹۷/۱۰/۰۴

کد مطلب 4495478

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