رهبر انقلاب درگذشت دانشجویان واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی حادثه مصیبت بار درگذشت دانشجویان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات حضرت آیت الله خامنه ای پیام تسلیتی صادر کردند.
متن پیام معظم له به شرح زیر است:
بسمه تعالی
حادثهی مصیبت بار امروز که به درگذشت هشت نفر از دانشجویان عزیز و زخمی شدن تعدادی دیگر انجامید بسیار دردآور و تأسفبار است.
اینجانب ضمن ابراز همدردی با مصیبتدیدگان و عموم جامعهی دانشگاهی، به همهی بازماندگان این عزیزان تسلیت عرض میکنم و شفای مجروحان را از خداوند متعال مسألت مینمایم و از خداوند صبر و اجر برای خانوادههای داغدار طلب میکنم.
سیّدعلی خامنهای
۹۷/۱۰/۰۴
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