اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان تهران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین اسماعیلی معاون هنری ارشاد استان تهران در دیدار با اعضای جدید هیأت مدیره انجمن موسیقی استان تهران با ابراز خرسندی از نحوه اجرای امور و فعالیتهای مؤثر انجمن موسیقی در استان تهران در دوره گذشته گفت: موفقیتها و دستاوردهای چشمگیر انجمن موسیقی استان تهران با همت و درایت مسئولین و دستاندرکاران توانسته است به جایگاه مطلوب و مناسبی در میان هنرمندان این عرصه برسد.
معاون هنری ارشاد استان تهران با قدردانی از تلاشها و زحمات اعضای هیاتمدیره قبلی انجمن افزود: انجمن موسیقی استان تهران در دوره جدید از اعضای باسابقه و هنرمندان صاحبنام و برجسته تشکیل شده است که این موضوع خودش ضامن ایجاد انجمنی توانا و کارامد خواهد بود. در دوره کنونی بیش از هر زمان دیگری باید به مقوله فرهنگ و هنر توجه داشت و از این رهگذر پرداختن به موضوع هنر بویژه عرصه موسیقی به عنوان یکی از ارکان مهم و مقبول هنرمندان و همچنین عموم جامعه بسیار ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی ابراز امیدواری کرد: یقین دارم با تلاش و اهتمام اعضای محترم هیاتمدیره در دوره جدید و در آینده نزدیک شاهد موفقیتها و اثرات مثبت و ارتقای بیش از پیش هنر موسیقی در سطح استان باشیم.
در ادامه این دیدار اعضای جدید هیات مدیره انجمن موسیقی استان تهران متشکل از شهرام صارمی، آریا عظیمینژاد، علی باستانینژاد و امیرعباس ستایشگر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و اهداف مشترک انجمن را از زوایای مختلف بررسی و تحلیل کردند.
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