قدرت نفوذ جمهوری اسلامی تا مدیترانه رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، بازی «آتش بار» ویژه تلفن همراه صبح امروز پنج شنبه با حضور سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی در تبریز رونمایی شد، این بازی موبایلی با محوریت شهید سردار حسن شفیع‌زاده، از بنیانگذاران توپخانه سپاه، در تبریز آماده شده است.

گروه بازی‌سازی سامر متشکل از دانشجویان کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای دانشگاه هنر اسلامی تبریز، این بازی موبایلی را با حمایت مرکز تولید و نشر دیجیتال انقلاب اسلامی(متنا) فضای مجازی بسیج استان تولید کرده است.

سرلشکر سیدیحیی رحیم‌ صفوی در این مراسم گفت: جسم و روح من با تبریز آمیخته شده است و افتخار می‌کنم در مکتب آیت الله قاضی بزرگ شده و پرورش یافتم.

رحیم صفوی افزود: امروز جهان با بحران انتقال قدرت از غرب به شرق عالم مواجه است که سه قدرت شرق هند، چین و جمهوری اسلامی هستند.

وی گفت: یکی از قدرت‌ها در جهان نوین فناوری اطلاعات است که ما در حال حرکت به سمت آن هستیم. معتقدیم قدرتی که در مقابل فرهنگ و تمدن لیبرال خواهد ایستاد، فرهنگ و تمدن انقلاب اسلامی است.

رحیم صفوی افزود: مرحله جدید تمدن سازی بعد از صفویه در تبریز رخ خواهد داد. قدرت نفوذ ما امروز تا مدیترانه رسیده و می‌خواهیم با کمک هنر دیجیتال این نفوذ را به سرمایه تبدیل کنیم.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به اینکه چین، هند، روسیه و انقلاب اسلامی قدرت بزرگ قرن جدیدهستند، افزود: آمریکا با چالش بزرگ اقتصادی روبه‌رو است، به طوریکه چین تلاش دارد تا سال ۲۰۳۰ خود را قدرت اول اقتصادی اعلام کند.

وی با اشاره به چالش های متعدد داخلی و بین المللی دولت آمریکا، گفت: استعفاهای متعدد نشانه های آشکار و عینی از افول و نزول قدرت این کشور زیاده خواه و جنایت کار است.

صفوی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران به سمت تکنولوژی‌ های نوین در حال حرکت است که آثار مفید آن در سال های آینده بارزتر خواهد بود.