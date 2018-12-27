به گزارش خبرنگار مهر، رامین معبودی شامگاه پنجشنبه در حاشیه بازدید از پایگاه های امداد و نجات هلال احمر اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مراکز امدادی در قالب ۱۲ پایگاه ثابت، پنج پایگاه موقت و سه گشت سیار در محورهای مواصلاتی استان تجهیز و فعال شده است.

وی تجهیز و فعالیت این پایگاه ها را در راستای اجرای طرح امداد و نجات زمستانی این جمعیت برشمرد و یادآور شد: طرح زمستانی هلال احمر به مدت سه ماه و تا هفته پایانی اسفندماه در تمام محورهای مواصلاتی و مناطق برفگیر استان اجرا خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان امدادرسانی به مسافران و رانندگان در جاده ها و مناطق کوهستانی و برفگیر را از اهداف اصلی این طرح برشمرد و ادامه داد: هم اکنون در تمام شهرهای این استان یک پایگاه یا پست امداد و نجات جاده ای راه‌اندازی و در حال فعالیت است.

وی با اشاره به فعالیت نیروی انسانی متخصص در این پایگاه ها و تجهیز مراکز امدادی به ماشین آلات تخصصی و امدادی تاکید کرد که در حاضر ۴۵ دستگاه خودرو امدادی در قالب آمبولانس، خودروی ست نجات، خودروی کمک دار پشتیبانی و چند منظوره آرگو در طرح زمستانی این جمعیت به کار گرفته شده است.

معبودی بیان داشت: علاوه بر این تمام پایگاه های امداد و نجات بین شهری به تجهیزاتی نظیر تغذیه اضطراری و تجهیزات فنی مجهز شده، ضمن اینکه ۱۰ هزار نفر روز نیروی انسانی نیز در طول اجرای طرح زمستانی هلال احمر این استان به حادثه دیدگان خدمات ارائه خواهند داد.

وی همچنین با اشاره راه اندازی و تجهیز تیم های واکنش سریع به منظور بهره گیری در عملیات های اضطراری یادآور شد: اتاق عملیات مرکز استان و تمام شهرها نیز هم اکنون با تجهیزات و امکانات امدادی در آماده باش کامل هستند.