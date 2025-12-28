  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۸:۵۳

سلیمی: ۳۰ پایگاه ثابت هلال احمر گیلان در طرح زمستانی فعال شد

رشت- مدیرعامل هلال احمر گیلان از فعال شدن ۳۰ پایگاه ثابت و ۴ پایگاه موقت زمستانی در سطح استان خبر داد و گفت: این پایگاه‌ها برای امدادرسانی سریع به حوادث احتمالی آماده هستند.

هادی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش کامل این جمعیت در طرح زمستانی خبر داد و اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز فصل سرما، تمامی ظرفیت‌های امدادی، عملیاتی و پشتیبانی هلال احمر گیلان برای پاسخگویی سریع به حوادث احتمالی به کار گرفته شده است.

وی افزود: در طرح زمستانی امسال، ۳۰ پایگاه ثابت و ۴ پایگاه موقت (فصلی زمستانه) در سطح استان فعال هستند و روزانه ۱۵۰ نیروی عملیاتی به‌صورت مستمر در حال خدمت رسانی‌اند همچنین ۳۶ نیروی کشیک اضطراری برای شرایط خاص و بحرانی پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان با اشاره به توان لجستیکی این طرح بیان کرد: ۳۲ دستگاه آمبولانس، ۱۶ خودروی ست نجات، ۲۲ دستگاه کمک‌دار، ۲ دستگاه آرگو (آبی–خاکی)، یک خودروی تجسس، ۲ قلاده سگ زنده یاب و یک فروند بالگرد در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

سلیمی ادامه داد: در حال حاضر ۱۸ مرکز پاسخگویی اضطراری شعب در سطح استان فعال بوده و در مجموع یک‌هزار و ۸۸۶ نیروی امدادی، پلیس و خدمات رسان در قالب طرح زمستانی برای تأمین ایمنی و امدادرسانی به شهروندان و مسافران مشارکت دارند.

وی با تأکید بر اهمیت آمادگی پیشگیرانه در فصل زمستان تصریح کرد: از شهروندان و مسافران درخواست می‌شود ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت بروز هرگونه حادثه، با شماره ۱۱۲ ندای امداد هلال احمر تماس بگیرند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات امدادی دریافت کنند.

