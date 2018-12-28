المیادین: ریاض از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع مطلع به المیادین گفتند که هدف سفرها و تماس های کشورهای عربی با دمشق کشاندن سوریه به ارائه درخواست برای بازگشت به اتحادیه عرب است تا به این ترتیب آبرو و وجهه خودشان را حفظ کنند.

این منابع افزودند که هدف از سفر عمر البشیر رئیس جمهور سودان به دمشق بررسی امکان بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بوده و البشیر در این سفر پاسخ دقیق و واضحی را از دمشق برای بازگشت به اتحادیه عرب به این شرح دریافت کرده است: این ما نبودیم که از اتحادیه عرب خارج شدیم تا درخواست بازگشت به آن را هم داشته باشیم.

بر اساس این گزارش، دمشق به البشیر گفته است: کسانی که تصمیم به خارج کردن سوریه از اتحادیه عرب گرفتند باید در خصوص لغو یا تداوم آن نظر دهند.

منابع مذکور افزودند که رویکرد مثبت عربستان نسبت به دمشق در دورنمای نزدیک وجود ندارد اما ریاض گفته است که از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب استقبال می کند.