شهید «آیت الله رئیسی» رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی مصلح بعد از ظهر دوشنبه در مراسم سوگواری شهادت رئیسجمهور و همراهان ایشان در مصلی جمعه گناوه با تسلیت این حادثه جان سوز با برشمردن ویژگی افراد خردمند و خردورز از دیدگاه امام رضا (ع) اظهار داشت: اولین ویژگی ایمان انسان خردمند و عاقل این است که همه از آنها توقع خیر دارند و در هر گامی حل مشکلی میکند و وجودش همه خیر است.
امام جمعه بندر ریگ افزود: امروز کسی را از دست دادهایم که در اوج ناامیدی و بحران مدیریت انقلابی خود را به مردم عرضه کرد و مردم ایشان را انتخاب و به وی رأی دادند.
وی گفت: ایشان وقتی در مسند قضاوت و قضا بود همه مردم دیدند که فساد ستیزی هنر این شهید و شخصیت است و عدالت خواهی و مطالبه عدالت شیوه و منش ایشان بود.
وی ادامه داد: شهید رئیسی شخصیتی که خادم امام رضا (ع) و هدیه آن حضرت به مردم بود و
امام جمعه بندر ریگ با بیان اینکه آیت الله رئیسی، رئیس جمهور تراز انقلاب اسلامی بود، افزود: شهید آیت الله رئیسی در راه خدمت به مردم هرگز لحظهای آرام نمیگرفت و ناامید نمیشد و ملت را ناامید نمیکرد، تابع و گوش به فرمان امر ولایت بود.
و ی با اشاره به اینکه شهید رئیسی مشکلات کشور را به برجام نمیزد، گفت: ایشان در دورهای بر مسند نشست که بدبینی عمومی بعد از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی در حال رخ دادن و ناامیدی در حال حاکم شدن بود و تنها کسی از جنس شهید و شهادت و با خدا عهد و پیمان بسته و از خود گذشته باید وارد این میدان میشد.
وی گفت: شهید والامقام آیت الله رئیسی مصداق این فرمایش امام رضا (ع) بود که فرمودند در مراتب خردورزی همه از ایشان امید خیر داشته باشند.
حجت الاسلام مصلح گفت: با بیان اینکه دومین مصداق انسان خردورز در کلام امام رضا (ع) این است که مردم از شر وی در امان باشند، گفت: آیت الله رئیسی شخصیتی مردمی و از جنس خود مردم بود و مردم از شر زبان و عمل و گامهای وی در امان بودند. و هرگز تصور نمیکردند که گامی بر علیه آنها بردارد.
وی گفت: آیت الله رئیسی در همه خدمات رسانیهای خود محرومان را در اولویت قرار میداد و همواره بر آنها تاکید میکرد.
وی با بیان اینکه فرد خردورز در برابر خیر کوچکی از سوی دیگران پاسخ و قدر شناسی بزرگی خواهد داشت، بیان کرد: شهید آیت الله رئیسی یک رأی که مردم به ایشان دادند را قدرشناس بود و قدرت را برای مطرح کردن خود و نمایش جایگاه خود نخواست بلکه رایهای مردم را با سفر به همه استانها و رسیدگی به مشکلات پاسخ میداد.
حجت الاسلام مصلح بیان کرد: جنس آیت الله رئیسی از مردم، برای مردم، در کنار و خدمت مردم و شنیدن کلام و سخن مردم به طور مستقیم و بی واسطه بود و مشکلات آنها را از نزدیک پیگیری میکرد.
وی ادامه داد: از دیگر ویژگیهای ایشان این بود که در برابر کارهای بزرگی برای مردم انجام داد اما همیشه در برابر مردم فروتن و سربزیر بود و این کارهای بزرگ را برای رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی کوچک میشمرد و هرگز این کارها را به چشم مردم نمیآورد.
امام جمعه بندر ریگ ادامه داد: از مطالبات مردم هرگز خسته و ناراحت نمیشد و هر چه مطالبه و انتقاد و نیازهای مردم را میدید ناامید نمیشد و برای حل مشکلات مردم تلاش بیشتر میکرد.
وی اضافه کرد: از دانش اندوزی، معرفت اندوزی خسته نمیشد و گام به گام تابع ولی فقیه بود و حرکات انقلاب را پیش میبرد.
حجت الاسلام مصلح خاطرنشان کرد: شهید آیت الله رئیسی هیچ به دنبال منفعت شخصی و پر کردن جیب خود از حلال و حرام نبود و این نیز از دیگر ویژگیهای شخص خردمند از دیدگاه امام رضا (ع) است.
وی ادامه داد: شهید آیت الله رئیسی هرگز حاضر نبود برای کسب عزت مصنوعی با کدخدا پیمان ببندد و بازیهای و آداب دیپلماسی را رعایت کند بلکه هر کجا کار خدایی بود حاضر میشد.
وی بیان کرد: گمنامی برای وی بسیار شیرینتر و گواراتر و بهتر از این بود که دنبال شهرت بگردد و انسانی که به دنبال بازیهای رسانهای و مشهور شدن نبود.
امام جمعه بندر ریگ گفت: بزرگ مردی را به همراه کسانی از دست دادیم که هر کدام برای انقلاب اسلامی رکن و تراز بودند.
قرائت آیاتی از کلام الله مجید توسط قاریان شهرستان و مداحی و سوگواری از دیگر بخشهای این آئین بود که با حضور مسئولان و اقشار مختلف مردم ولایتمدار و متدین گناوه برگزار شد.
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