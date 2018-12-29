دبیر علمی جشنواره «آوای بیداری» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خسروی آهنگساز و عضو انجمن موسیقی سازمان بسیج هنرمندان کشور طی حکمی از سوی امیر نصیربیگی رییس سازمان بسیج هنرمندان کشور به عنوان دبیر علمی چهارمین جشنواره آواهای حماسی و سرودهای انقلابی منصوب شد.

جشنواره ملی سرودهای حماسی و آواهای انقلابی با حمایت سازمان بسیج هنرمندان کشور با دبیری جمشید جم در قالب چند محور موضوعی روزهای ۲۵ تا ۲۸ دی ماه سال ۹۷ با حضور گروه ها و هنرمندان فعال این عرصه برگزار خواهد شد.

تغییر در موازنه های عرصه موسیقی مبتنی بر منویات مقام معظم رهبری در حمایت از تولید سرودهای انقلابی، شناسایی و معرفی بسیجیان هنرمند خلاق و استعدادهای هنری انقلاب اسلامی، کمک به فرآیند تولید به صورت تلفیقی از دانش، اندیشه و فطرت خدادادی، باز کردن دریچه های تازه در رویکرد هنر سرود و موسیقی و ارتقای هنر موسیقی به سمت معنا و هدف های متعالی و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقا و گسترش سطح علمی فعالیت گروه های سرود بسیج به عنوان اهداف برگزاری این رویداد معرفی شده اند.

«تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی»، «اردوهای جهادی و نهضت خدمت رسانی»، «بصیرت و میثاق امت با ولایت»، «انقلاب اسلامی در مقابله با استعمار، و استکبارجهانی و احیای هویت ایرانی اسلامی»، «بسیج، ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی»، «شهدای انقلاب اسلامی، ترور، دفاع مقدس، منا و مدافع حرم»، «نگاهی نو و عزت آفرین به دفاع اقوام مختلف کشورو شخصیت های مبارز و قهرمانان بومی»، «طلایه داران مقاومت در عصر حاضر از جمله سید حسن نصرالله، حاج قاسم سلیمانی، شیخ عیسی قاسم، شیخ زکزاکی، شهید آیت الله نمر الباقر النمر، شهید عماد مغنیه، شهید سید عباس موسوی»، «محور مقاومت و مقابله با اندیشه های تکفیری و وهابی»، «وحدت اسلامی و همدلی اقوام ایرانی»، «استکبار ستیزی»، «انتفاضه فلسطین و جهانی سازی دفاع از آرمان فلسطین»، «اقتدار جهانی و امنیت ملی»، «الگوی پیشرفت ایرانی – اسلامی»، «فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس»، «سبک زندگی ایرانی – اسلامی» و «نقش مادران و همسران در هشت سال دفاع مقدس، دفاع از حرم و تداوم مقاومت و مبارزه با استکبار» نیز محورهای موضوعی جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی است.

آثار برتر چهارمین جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی که در سطح کشوری و به همت سازمان بسیج هنرمندان کشور برگزار می شود در مرحله اول به صورت مردمی انتخاب شدند که رای گیری مردمی مرحله اول جشنواره به پایان رسیده است. ضمن اینکه داوری مرحله نهایی جشنواره به دو شیوه بر اساس آرای مردمی و هیات داوران بوده و از برگزیدگان جشنواره طی مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد.

آثار رسیده به جشنواره سرودهای حماسی و آواهای انقلابی در تارنمای «آوای بیداری» بارگذاری شده است و علاقه‌مندان برای شرکت در رای‌گیری و انتخاب برترین اثر می‌توانند به تارنمای «آواری بیداری» مراجعه کنند.