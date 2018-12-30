رشد ۴۰۰ درصدی پست های شهرداری تهران/ به دنبال اصلاح ساختار نیستم

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در بررسی جزئیات طرح الزام شهرداری تهران به ادغام و کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری تهران از ۹سطح به حداکثر ۶سطح سازمانی و حذف پست‌های قائم‌مقام یا جانشین و مشاور در کلیه واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، با بیان اینکه در این طرح به دنبال تعیین حد و اندازه شهرداری تهران هستیم نه طراحی ساختار، اظهار کرد: گفته‌شده بر اساس مواد ۷۳ و ۷۴ آیین‌نامه استخدامی شهرداری مصوبه هیئت وزران، شورای اداری شهرداری وظایفی که طراحان این طرح به آن پرداخته، را دارا است. دراین‌باره باید بگویم این شورا شش وظیفه دارد ازجمله رسیدگی و تائید طرح طبقه‌بندی مشاغل، رسیدگی به شکایت کارکنان و سایر موارد، به‌هیچ‌عنوان شورای اداری که همانند شورای تحول دستگاه‌های اجرایی است، صلاحیت ورود به حد و اندازه شهرداری را ندارد.

وی با بیان اینکه بر اساس ماده ۱۱۲ قانون خدمات کشوری این ساختار باید به تائید سازمان اداری و استخدامی برسد که درگذشته وظایف آن تفویض اختیار شده است، گفت: این تفویض اختیار به‌شرط کوچک‌سازی ساختار است نه اضافه کردن تعداد معاونان و بزرگ‌تر شدن حد و اندازه این تفویض انجام‌نشده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران، همچنین تصریح کرد: از سال ۸۲ بناست که شهرداری لایحه در این زمینه به شورای شهر ارسال کند که تاکنون باوجود تمام تکایف در برنامه‌های پنج‌ساله با تورم سازمانی مواجه هستیم.

رسولی با تأکید بر اینکه طرح مذکور به دنبال عزل و نصب در شهرداری نیست، گفت: این طرح برای تعیین حد و اندازه مالیه شهری است، عزل و نصب جزء مسائل اجرایی بوده و از وظایف شهردار است.

وی با بیان اینکه بر اساس فهم مشترک شورا و شهردار اولویت‌های شهر تهران آلودگی هوا، توسعه حمل‌ونقل عمومی و کاهش آسیب‌های اجتماعی است، تصریح کرد: مالیه نابسامان شهری و ساختار متورم از مشکلات درونی شهرداری است. با توجه به این مشکلات در تبصره ۴ بودجه ۹۷ شهرداری ملزم شد تا پایان سال حداقل یک سطح از سطوح معاونت‌های شهرداری را کاهش یابد.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران همچنین اعلام کرد: دلیل جراحی و هرس سازمانی مدیران ارشد برای این است که در سال ۸۴ کل پست‌های مدیریتی شهرداری (ستاد شهرداری، سازمان های سه گانه) ۷۸۵ مورد بوده که این پست‌ها هم‌اکنون (از رئیس اداره تا معاونان شهرداری) به عدد ۲هزار و ۱۸۳ پست سازمانی افزایش‌یافته یعنی پست‌های سازمانی شهرداری تهران با لحاظ مدیران شرکت ها و سازمان ها ۴۰۰ درصد افزایش‌یافته است.

وی گفت: از سال ۹۴ تا ۹۶ به تعداد کارکنان شهرداری ۳۷ درصد افزوده ‌شده یعنی تعداد ۱۲ هزار ۱۹۵ نفر فقط در سال ۹۶ تبدیل وضعیت شده‌اند اما در کل ظرف ۱۱ سال ۵۲۲ نفر تنها به کارکنان شهرداری اضافه‌شده است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران تأکید کرد: تمرکز به کوچک‌سازی و حذف ۲۵۰ پست سازمانی برای این است که ساختار موجود، موازی کاری و ناکارآمدی دارد. از اعضای شورای شهر درخواست می‌کنم بعد از ۱۵ سال مصوبه دادن و الزام کردن شهرداری برای این امور بر اساس مصالح عامه تصمیم سخت بگیرند.

رسولی همچنین بعد از ارائه پیشنهاد فراهانی مبنی بر حذف بند ۱ و ۲ و ارائه گزارش ارزیابی و مطالعه ساختار سازمانی، گفت: کلیات این طرح در جلسه گذشته شورای شهر تهران رأی آورده است. ما طراحان طرح مذکور به دنبال اصلاح ساختار نیستم و می‌خواهیم حد و اندازه شهرداری تعیین شود. به‌گونه‌ای جلسه‌ای اداره شود که مصوبه قانونی جلسه قبلی کن لم یکن تلقی نشود.