«مانجین» تا پایان سال اجرایی ندارد/ نگارش یک سمفونی را تمام کردم

ارسلان کامکار نوازنده و آهنگساز درباره فعالیت های این روزهای خود به خبرنگار مهر گفت: طی چند ماه اخیر در کنسرت های مختلف ارکستر سمفونیک تهران به عنوان نوازنده و کنسرت مایستر حضور داشتم که این همکاری ها در کنسرت های بعدی ادامه خواهد یافت. چندی قبل هم ساخت یک سمفونی را به اتمام رساندم که فکر می کنم شنونده آن مخاطبان تخصصی موسیقی هستند. پس از ضبط این اثر مایلم آن را با یک ارکستر بزرگ اجرا کنم که امیدوارم هرچه زودتر محقق شود.

وی درباره برنامه های آینده ارکستر «مانجین» که مدتی است با رهبری او کار خود را در حوزه موسیقی آغاز کرده است، بیان کرد: برنامه های زیادی برای ارکستر مانجین تدارک دیده شده اما تا پایان سال به دلیل تراکم کاری بالایی که در حوزه تدریس و نوازندگی دارم بعید می دانم اجرای زنده داشته باشیم اما با توجه به استقبالی که از طرف مخاطبان انجام گرفته برنامه های خوبی را برای آینده پیش بینی خواهیم کرد.