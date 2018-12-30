الزام شهرداری به ارائه صورتجلسه پرونده برج باغهای تا دو هفته

به گزارش خبرنگار مهر، موضوع بررسی استفساریه شهرداری تهران در خصوص تعیین تکلیف پرونده برج باغهای در دست اقدام در شهرداری تهران یکی از دستور جلسات شورای شهر تهران بود که با اعضای شورای شهر تهران در خصوص آن تصمیم گیری کردند.

علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در تشریح این دستور خواستار خروج آن از دستور شد و گفت: زمانی که قانون برج باغ لغو شد، تعدادی پرونده در شهرداری تهران با همین موضوع در جریان بود که شهردار تهران در قالب استفساریه خواستار تعیین تکلیف آنها توسط شورای شهر تهران شد.

وی ادامه داد: اما به دلایلی من خواستار خروج این موضوع از دستور جلسه هستم چرا که آنچه به شورا ارائه شده است، حالت استفساریه نداشته و به حالت سوال و پاسخ نیست.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از طرفی دیگر ما هنوز نتوانسته ایم اطلاعات مورد نیاز را از شهرداری دریافت کنیم. شهرداری می بایست کل پرونده های درجریان خود را به صورت صورتجلسه به شورای شهر تهران ارسال می کرد که هنوز این صورتجلسه دریافت نشده است.

اعطا تاکید کرد: در صورتی که اطلاعات به صورت کامل دریافت نشود، احتمال دارد که به تدریج به این آمار افزوده شود و با رای شورای شهر تهران به آن عملا راه برای افزوده شدن پرونده های دیگر باز می شود. از این روی از اعضای شورای شهر تهران می خواهم که به آن رای ندهند.

سید ابراهیم امینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: این طرح حالت استفساریه ندارد و دوستان به حق خواستار خروج آن از دستور جلسه هستند.

زهرا نژاد بهرام اما در مخالفت با پیشنهاد خروج این دستور جلسه از دستور کار شورا گفت: ما ۹ ماه پیش مصوبه برج باغ ها را لغو کردیم و سه ماه پس از آن شهرداری سوالی را در این خصوص پرسید.

وی با بیان اینکه برخی از این باغات در ظرف زمان مشخص حداقل پولی را واریز کردند و خودشان را صاحب حق می دانند اظهار داشت: در حدود ۹ ماه است که بلاتکلیفی در این خصوص وجود داشته و تنها پرونده های بعدی به آنها اضافه شده است.

عضو شورای شهر تهران گفت: صورتجلسه ای را در شورا امضا کردیم که صراحتا پاسخ شهردار است و آن این است که اگر مالکی تا قبل از اول مهرماه سالجاری تمامی عوارض را پرداخت کرده باشد می تواند به کار خود ادامه دهد و پس از این زمان دیگر نمی تواند.

نژاد بهرام گفت: این موضوع هم سوال دارد و هم پاسخ و خواهش می کنم که آن را از دستور جلسه خارج نکنید.

افشین حبیب زاده در موافقت با پیشنهاد خروج از دستور گفت: برای تهیه پاسخ به این سوال نیاز به اطلاعات است تا میزان و سایر شاخص های این باغات دیده شود.

وی تاکید کرد: با رای موافق به این استفساریه در حالی که اطلاعات لازم وجود ندارد، بیم آن می رود تا زمینه ای برای از بین رفتن باغات بیشتری در تهران فراهم شود.

زهرا صدراعظم نوری، به عنوان رئیس کمیسیون فرعی بررسی کننده این طرح گفت: نکته خانم نژاد بهرام مبنی بر ضرورت در نظر گرفتن ظرف زمانی کوتاه درست است و از طرفی نکات مورد توجه آقای اعطا نیز درست است.

وی اظهار داشت: با توجه به این مباحث مقرر شده بود تا ۲۵ آذر ماه سالجاری شهرداری تهران صورتجلسه ای را به منظور مشخص کردن برج باغ های در جریان کار در شهر تهران ارائه کند که هنوز ارسال نکرده است و من این موضوع را به معاون معماری و شهرسازی شورای شهرداری تهران تذکر می دهم.

عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: در بازدیدی که از رصدخانه تهران انجام شد، مشخص شد که ۱۹ پروانه در زمانی که موضوع برج باغ ها لغو شده است، صادر شده است و باید مناطق بگویند که چگونه این کار انجام شده است.

نوری گفت: الان ما نمیدانیم که آمار این باغات چیست اما زمان بیش از این نیز نمی توانیم به شهرداری برای ارائه آمار ها بدهیم لذا باید از شهرداری بخواهیم تا ظرف ۲ روز آینده این اطلاعات را به شورا ارائه کند.

معاون شهرسازی شهرداری تهران در همین خصوص اظهار داشت: این اطلاعات طی دو روز گذشته به شورا ارسال شده است که گویا هنوز به دست اعضا نرسیده است.

محسن هاشمی در تشریح این دستور جلسه گفت: آقای افشانی این استفساریه را در تاریخ ۳ مرداد سالجاری به شورا ارسال کرد و ما نیز آن را به دو کمیسیون معماری و شهرسازی و کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری فرستادیم.

وی ادامه داد: رئیس این دو کمیسیون در پاسخ به هیئت رئیسه دو بند را اظهار داشتند که یکی ارائه اطلاعات توسط شهرداری تا ۲۵ آذر ماه بود و دیگر به نظر کارشناسی بود که در خصوص پرونده ها ارائه شده بود.

وی اظهار داشت: بر اساس پیشنهاد کنونی به شهرداری دو هفته مهلت داده می شود تا صورتجلسه ای را که توسط شهردار منطقه، معاون شهرسازی منطقه و رئیس اداره صدور پروانه در مناطق به امضا رسیده است به شورا ارائه کند که در نهایت این پیشنهاد مورد تائید قرار گرفت.