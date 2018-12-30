کتاب پایان مجسمه در کاشان پایتخت کتاب ایران رونمایی می شود

میثم نمکی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهم برنامه های سومین نمایشگاه کتاب کاشان اظهار داشت: هفت کتاب از اساتید حوزه و دانشگاه در محل نمایشگاه کتاب با حضور نویسندگان آثار رونمایی و در اختیار علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی قرار داده می شود.

وی از رونمایی کتاب پایان مجسمه در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان خبر داد و افزود: رونمایی از این کتاب امروز بعد از نماز مغرب و عشاء از ساعت ۱۸ در مصلی بقیه الاعظم کاشان با حضور نویسنده اثر و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان ضمن اشاره به موضوع کتاب پایان مجسمه ابراز داشت: پایان مجسمه عنوان روز نوشت های سال ۱۳۵۷ موسی کیخا، نویسنده کتاب بوده که جریانات و حالات مردم کاشان را در روزهای انقلاب روایت می کند.

به گزارش مهر، در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان ۲۷۶ ناشر و نمایندگی با بیش از ۶۳هزار عنوان کتاب حضور دارند و علاقه مندان می توانند همه روزه تا تاریخ ۱۱ دی از ساعت ۱۵ الی ۲۱ از نمایشگاه بازدید کنند.