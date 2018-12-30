  1. استانها
  2. اصفهان
۹ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۰۹

رئیس اداره ارشاد کاشان:

کتاب پایان مجسمه در کاشان پایتخت کتاب ایران رونمایی می شود

کتاب پایان مجسمه در کاشان پایتخت کتاب ایران رونمایی می شود

کاشان - رئیس اداره ارشاد کاشان از رونمایی کتاب پایان مجسمه در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان خبر داد.

میثم نمکی در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اهم برنامه های سومین نمایشگاه کتاب کاشان اظهار داشت: هفت کتاب از اساتید حوزه و دانشگاه در محل نمایشگاه کتاب با حضور نویسندگان آثار رونمایی و در اختیار علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی قرار داده می شود.

وی از رونمایی کتاب پایان مجسمه در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان خبر داد و افزود: رونمایی از این کتاب امروز بعد از نماز مغرب و عشاء از ساعت ۱۸ در مصلی بقیه الاعظم کاشان با حضور نویسنده اثر و علاقه مندان به کتاب و کتابخوانی برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان ضمن اشاره به موضوع کتاب پایان مجسمه ابراز داشت: پایان مجسمه عنوان روز نوشت های سال ۱۳۵۷ موسی کیخا، نویسنده کتاب بوده که جریانات و حالات مردم کاشان را در روزهای انقلاب روایت می کند.

به گزارش مهر، در سومین نمایشگاه سراسری کتاب کاشان ۲۷۶ ناشر و نمایندگی با بیش از ۶۳هزار عنوان کتاب حضور دارند و علاقه مندان می توانند همه روزه تا تاریخ ۱۱ دی از ساعت ۱۵ الی ۲۱ از نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 4499582

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها