دستور روحانی برای تشکیل هیأت رسیدگی به حادثه علوم و تحقیقات

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور، موضوع سانحه تأسف بار جان باختن تعدادی از دانشجویان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بر اثر واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه را مورد بررسی قرار داد و گزارش وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و کشور از روند رسیدگی به علل این حادثه، به هیات وزیران ارایه شد.

رئیس جمهور با ابراز تأسف عمیق از وارد آمدن این فاجعه تکان دهنده و تسلیت به بازماندگان حادثه و جامعه دانشجویی، با توجه به مسئولیت نظارتی دولت و دفاع از حقوق عمومی، از وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواست با تشکیل هیأت رسیدگی به این حادثه، ضمن بررسی علل و عوامل مؤثر در وقوع آن و گفت وگو با دانشجویان، اساتید و مدیران دانشگاه و نهادهای مسئول، گزارش آن را به هیات وزیران ارایه نموده و تدابیر لازم را برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه اتخاذ نمایند.

گزارش بانک مرکزی از روند شاخص بهای تولیدکننده در آذر 97

در ادامه جلسه، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از روند شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در آذر ماه سال جاری به هیات وزیران ارایه شد.

به موجب این گزارش، رشد شاخص بهای تولیدکننده در آذرماه نسبت به ماه گذشته 4/5 درصد رشد منفی داشته که نشان دهنده تغییر روند افزایشی شاخص می باشد.

این در حالی است که شاخص مزبور در ماه آبان نسبت به مهر ماه با رشد مثبت 3/5 درصدی همراه بوده است.

صدور مجوز انعقاد قرارداد مشارکت برای اجرای پروژه احداث راه آهن جوین-اسفراین-بجنورد

هیات وزیران با صدور مجوز به شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برای انعقاد قرارداد مشارکت در اجرای پروژه احداث راه آهن جوین – اسفراین - بجنورد موافقت کرد.

مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی توسط واردکنندگان افزایش یافت

با تصویب دولت، مهلت ارایه اسناد حمل حواله های ارزی توسط واردکنندگان افزایش یافت.

تعیین تکلیف دولت درخصوص نحوه تسویه حساب واحدهای تولیدی که قبل از تصمیم ارزی دولت از بروات اسنادی استفاده نموده اند

هیات وزیران در ادامه، درخصوص نحوه تسویه حساب برخی از فعالان اقتصادی که برای واردات کالا (اعم از سرمایهای، واسطهای و مصرفی) از بروات اسنادی ریفاینانس و یا مدت دار (یوزانس) استفاده نموده اند و اسناد حمل آنها قبل از تاریخ 16 /5 /1397 معامله شده و کالاهای مربوطه ترخیص گردیده است ولی سررسید پرداخت آنها بعد از تاریخ مذکور می باشد، تصمیم گیری کرد.

درخواست استرداد لایحه اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور از مجلس

در ادامه جلسه ، درخواست استرداد لایحه «اصلاح قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور» از مجلس شورای اسلامی، به تصویب دولت رسید.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیات وزیران ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.