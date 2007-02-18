اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ پاسدار سید محمد حجازی امروز عصر در همایش علمی آموزشی مربیان عقیدتی سیاسی رده‌های مقاومت بسیج سراسر کشور در مشهد با بیان این مطلب افزود: اقدامات تروریستی در سیستان و بلوچستان ، شهادت جمعی از هموطنان به دست اشرار از توطئه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی است.

فرمانده نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: ملت ایران اعم از شیعه و سنی باید بر حفظ وحدت و هوشیاری بیشتر در مقابل توطئه‌های دشمنان ایستادگی و این دسیسه ها را خنثی کنند.

وی اظهار داشت: امروزه بسیجیان در عرصه صحنه‌های مختلف حضور فعال و منسجمی دارند و ارزش های اصیل انقلاب اسلامی را حفظ می کنند.

شایان ذکر است : هفتمین گردهمایی علمی آموزشی مربیان عقیدتی سیاسی رده‌های مختلف بسیج سراسر کشور به مدت دو روز در مشهد برگزار می شود.