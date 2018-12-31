ملت روسیه یاوری بجز «اتحاد و یکپارچگی» ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در پیامی تلویزیونی آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی را به مردم کشورش تبریک گفت.

وی در بخشی از این پیام تاکید کرد روسیه هیچ گاه یاوری نداشته که به کمکش بشتابد به همین دلیل مردم باید متحد بمانند و همانند یک تن واحد با قدرت کار کنند.

پوتین مقابله با مشکلات در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، آموزشی، بهداشت و سلامت را از جمله چالش های اصلی روسیه در سال جدید عنوان کرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین بهبود کیفیت زندگی مردم این کشور را از جمله اولویت های اصلی دولت خود در این سال خواند.