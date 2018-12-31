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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱:۵۶

پیام سال نو پوتین:

ملت روسیه یاوری بجز «اتحاد و یکپارچگی» ندارد

ملت روسیه یاوری بجز «اتحاد و یکپارچگی» ندارد

رئیس جمهور روسیه در پیام سال نو خود به مردم روسیه گفت این کشور به جز اتحاد و یکپارچگی بین آحاد ملت خود، هیچ یاوری نداشته و نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در پیامی تلویزیونی آغاز سال ۲۰۱۹ میلادی را به مردم کشورش تبریک گفت.

وی در بخشی از این پیام تاکید کرد روسیه هیچ گاه یاوری نداشته که به کمکش بشتابد به همین دلیل مردم باید متحد بمانند و همانند یک تن واحد با قدرت کار کنند.

پوتین مقابله با مشکلات در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، آموزشی، بهداشت و سلامت را از جمله چالش های اصلی روسیه در سال جدید عنوان کرد.

رئیس جمهور روسیه همچنین بهبود کیفیت زندگی مردم این کشور را از جمله اولویت های اصلی دولت خود در این سال خواند.

کد مطلب 4500952

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