تاکید به آتش نشانی برای بازدید سرزده از مدارس پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیروز حناچی با اشاره به علت تشکیل این جلسه در فرهنگسرای خاوران گفت: این محدوده که یک گورستان متروکه بود برای ما یادآور خاطرات تلاش برای تبدیل به فرهنگسرا در دهه ۷۰ است. واقعیت این است که فرهنگسرای خاوران برای مردم منطقه منشا برکات بسیاری بوده و دانش آموزان این مناطق که عمدتاً جای مطالعه مناسبی در منزل ندارند در فصل امتحانات و کنکور از کتابخانه فرهنگسرا استفاده می کنند و هنرمندان بسیاری نیز در این فضا برنامه های هنری اجرا می کنند.

شهردار تهران در ادامه جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران از محدودسازی محوطه های کارگاهی در شهر قدردانی کرد و یادآور شد: حق نداریم در جایی که ضرورت ندارد چنین کارگاه هایی برپا و برای مردم دردسر درست کنیم. حصارهای این کارگاه ها نیز در شان تهران و شهروندانش نیست و باید اصلاح شود.

وی با اشاره به جلسات اخیر خود با رئیس مجلس، عنوان کرد: یکی از دیدارهایم با آقای لاریجانی به صورت خصوصی برگزار شد و دیگری به همراه شهرداران سایر کلانشهرها بود. ایشان نسبت به ضرورت حل مشکلات شهر تهران نگاه مثبتی دارد و به خصوص تاکید داشتند که ۶۲۰ واگن مورد درخواست ما برای متروی تهران خریداری شود. آن طور که در این جلسات مطرح شد، می توان خرید واگن ها را به صورت قرارداد فاینانس انجام داد که با احتساب افزایش ۲۵ درصدی، تعداد مورد نظر به ۸۲۰ واگن افزایش پیدا می کند. ضمن اینکه می توان این واگن ها را به صورت «سی کی دی» وارد کرد.

حناچی بحث کمبود اتوبوس در تهران را از دیگر موضوعات مطروحه در جلسه با رئیس مجلس عنوان کرد و گفت: تهران ۳ هزار اتوبوس کم دارد که آقای لاریجانی قول انجام پیگیری های لازم برای تهیه آن را دادند. درباره تبصره ها و ردیف های بودجه ۹۸ هم آقای لاریجانی قول دادند که منافع شهرداری حفظ شود و ترتیبی داده شود که در جلسات مربوط به این تبصره ها و ردیف ها، نماینده شهرداری تهران در کمیسیون تلفیق حاضر باشد. همچنین آقای لاریجانی درباره مساعدت مجلس در تصویب لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها و لایحه مالیات بر ارزش افزوده قول مساعد دادند.

شهردار تهران همچنین گزارشی از جلسه هیات دولت ارائه داد و تصریح کرد: در جلسه هیات دولت موضوع مدرسه ای که در سیستان و بلوچستان آتش گرفت و متاسفانه منجر به کشته شدن تعدادی از فرزندان این کشور شد، مورد بررسی قرار گرفت. آن گونه که مطرح شد علت این مساله تغییر مکان مدرسه به صورت غیرمجاز بود؛ در کلاس های جدید کف زمین موکت بود و با افتادن وسیله گرمایشی این موکت آتش گرفته و آن اتفاق ناگوار افتاد.

وی خطاب به مدیران آتش نشانی و شهرداران مناطق اظهار کرد: بر موضوع امنیت مدارس حساسیت داشته باشید و به صورت سرزده به این مدارس سرکشی کنید و اگر مورد ناایمنی مشاهده کردید، مصرانه جلوی آن را بگیرید. در صورتی که چنین اتفاقی در تهران بیفتد مسئولیتش با شماست، بنابراین حساسیت لازم را داشته باشید.

حناچی در ادامه به گودهای خطرناک تهران اشاره کرد و گفت: شهرداران مناطق باید وضعیت یک به یک این گودها را مشخص کنند و از دستگاه قضایی برای تعیین وضعیت آن ها کمک بگیرند. به هیچ وجه در مورد هیچ کدام از این گودها نباید کوتاهی صورت بگیرد چرا که بازی با جان مردم به حساب می آید.

وی به ارائه گزارش بودجه از سوی معاونت برنامه ریزی شهرداری نیز پرداخت و تصریح کرد: این گزارش و دستورالعمل هایی که مطرح شده است را به سایر معاونت ها بدهید تا اگر نظری دارند آن را بررسی کنید. همه ما یک خانواده ایم و باید با هم به یک صورت اقدام کنیم. این بودجه زمانی که به شورا می رود همه باید مدافع آن باشیم. سال آینده سال سختی خواهد بود و سناریوهای شرایط سخت تر را در نظر داشته باشید.

شهردار تهران در ادامه بر استفاده از عنصر رنگ برای شادسازی معابر شهری تاکید کرد و با ارائه گزارشی از تاثیر رنگ و نقوش هنری در ایجاد احساس خوب در شهرهای بزرگ، به شهرداران مناطق دستور داد با کمک هنرمندان درجه یک از عنصر رنگ در شادسازی معابر شهری به خصوص در برخی مناطق پرجمعیت تهران استفاده کنند.

حناچی خاطرنشان کرد: استفاده از رنگ برای ما هزینه زیادی ندارد، در حالی که می تواند در شرایط فعلی حال شهروندان را خوب کند. برای این کار به جای آن که به سراغ پیمانکاران بروید به هنرمندان درجه یک و دانشجویان هنر مراجعه کنید.

شهردار تهران در پایان از زحمات سید علی اسماعیلی فرد، مشاور و مدیرکل سابق دفتر شهردار تهران و علی اکبر پرویزی رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران تشکر کرد و به مصطفی کاظمی و حمیدرضا کرداری خوشامد گفت و ادامه داد: در خانواده کسی از جمع بیرون نمی رود و فقط دوستان جابجا می شوند. من از زحمات آن ها که جایشان تغییر کرده تشکر و برای آن ها که به تازگی آمده اند، آرزوی موفقیت می کنم.

در این جلسه همچنین، شاپور رستمی، معاون امور مناطق شهرداری تهران با ارائه گزارشی اعلام کرد که پیرو دستور شهردار تهران، روند کاهش کارگاه های بلااستفاده و غیرضروری ساختمانی در تهران پیگیری می شود و تاکنون از مجموع ۲۵۴ کارگاه ساختمانی ۴۵ کارگاه کوچک سازی و یا جمع آوری شده اند.

وی با تاکید بر لزوم تعیین وضعیت بدهی شهرداری به پیمانکاران از سوی مدیران شهری گفت: طبق برآوردهای ما کل بدهی شهرداری به حدود ۴۹۸ پیمانکار، ۴ هزار میلیارد تومان است که می توان با تشکیل کمیته دیون آن ها را شناسایی و در ترتیب پرداخت قرار داد.

در این جلسه همچنین سکینه اشرفی معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران به توصیف برنامه های آتی و دستورالعمل های لازم برای پیشبرد اهداف برنامه سوم توسعه شهرداری و بودجه سال آینده پرداخت. از آن جا که این دستورالعمل ها حاوی مضامین مهمی بود، به درخواست برخی مدیران شهردار تهران دستور داد تا این دستورالعمل ها قبل از اجرایی شدن به مدت یک هفته در اختیار سایر مدیران شهری قرار گیرند تا آن ها هم نظر خود را اعلام کنند.

اشرفی در خلال صحبت های خود اعلام کرد بودجه شهرداری تهران از سال آینده به سمت عملیاتی شدن حرکت خواهد کرد و بر این اساس شکل تخصیص ها و هزینه ها تغییر می کند.

در هفدهمین جلسه شورای معاونان، مشاوران و شهرداران، حمیدرضا کرداری که به تازگی سرپرست سازمان املاک شهرداری شده است نیز با ارائه گزارشی به فعالیت دو هفته ای خود در این معاونت پرداخت.

به گفته وی سازمان املاک توافقات خوبی با ارتش و وزارت دفاع درباره کوچک سازی پادگان جی انجام داده است و بدین ترتیب راه ادامه مسیر خیابان استاد معین آزاد خواهد شد.

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران هم با ارائه گزارشی به تغییرات در روند صدور مجوزهای ساختمانی اشاره و اعلام کرد که به زودی به جای بخشنامه های متعدد و یا توافقات متناقض و گاه متضاد، دستورالعمل مشخصی برای صدور مجوز و فعالیت های ساختمانی آماده و ارائه خواهد شد.

به گفته وی، شکل صدور مجوز در آینده تغییرات اساسی خواهد کرد.

گلپایگانی همچنین از شکل فعالیت مراکز خدمات الکترونیک شهر انتقاد کرد و خواستار تغییرات در نحوه فعالیت این مراکز شد.

ایرج معزی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران نیز در این جلسه از اقدام وزارت نیرو برای بارگذاری کابل های فیبر نوری در خطوط برق هوایی انتقاد کرد و گفت: این کار بدون مجوز شهرداری در حال انجام است و باید جلوی آن را بگیریم. کابل های فیبر نوری باید به صورت زیرزمینی و با مجوز شهرداری نصب شوند.

معزی از شهرداران مناطق خواست در صورت مشاهده جلوی این اقدام وزارت نیرو را بگیرند.