پدرام طاهریان رهبر ارکستر سمفونیک «رسانه هنر» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر به عنوان یکی از گروه های شرکت کننده به اجرای برنامه می پردازیم که امیدوارم با توجه به رپرتوار در نظر گرفته شده بتوانیم میزبان شایسته ای برای مخاطبان باشیم.

وی درباره دلیل حضور ارکستر سمفونیک «رسانه هنر» در این دوره از جشنواره بیان کرد: تیم برگزارکننده جشنواره در این دوره تخصصی تر کار می کنند و همین موضوع انگیزه ای شد تا در این دوره حضور داشته باشیم و امیدوارم شرایط به گونه ای باشد که امسال یک جشنواره تخصصی برگزار شود.

این رهبر ارکستر درباره رپرتوار در نظر گرفته شده برای جشنواره توضیح داد: سمفونی شماره پنج شوبرت، کنسرتو فلوت باخ، «دانوب آبی» و قطعاتی از موسیقی فیلم «فهرست شیندلر» اثر جان ویلیامز از جمله آثاری هستند که در کنسرت پیش رو برای مخاطبان اجرا خواهد شد و تا آنجا که می دانم تالار اجرای برنامه ما رودکی خواهد بود.

به گفته وی، مریم مدنی سولیست ویولن و مریم طاهریان سولیست فلوت همراه با سایر نوازندگان کنسرت در این اجرا می نوازند.

ارکستر سمفونیک «رسانه هنر» در سال ۱۳۸۵ توسط امیرپدرام طاهریان بنیانگذاری شد. این ارکستر نخست در قالب ارکستر سازهای زهی فعالیت خود را آغاز کرد و سپس به اجرای رپرتوارهای ارکسترال پرداخت. این ارکستر پیش از این در تالارهای وحدت، رودکی، حوزه هنری، آوینی، فرهنگسرای نیاوران و ارسباران اجرا داشته است.