به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌ کریمی اظهار داشت: یک دختر دبیرستانی در حالی که بسیار هراسان و مضطرب بود به پلیس فتا مراجعه و عنوان کرد چندی پیش در شبکه اجتماعی تلگرام با فردی آشنا شده و مدتی از این طریق با یکدیگر در ارتباط بوده اند.

وی افزود: این دختر نوجوان در ادامه اظهاراتش بیان کرد که در جریان این ارتباط مجازی اقدام به ارسال تعدادی از عکس های خود برای پسر مورد نظر کرده است ولی پس از مدتی این فرد با تهدید به انتشار این عکس ها، از او تقاضای برقراری رابطه نامشروع داشته است.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه تصریح کرد: آن پسر پس از دریافت پاسخ منفی از سوی دختر، شماره و عکس های وی را در اختیار دوستش قرار داده و او نیز با مطرح کردن درخواست رابطه نامشروع، دختر را تهدید به انتشار تصاویرش می کند.

وی تصریح کرد: با ثبت این اظهارات و با توجه به حساسیت موضوع و در خظر بودن آبروی دختر نوجوان، شناسایی افراد تهدید کننده در دستور کار قرار گرفت و با اقدامات اطلاعاتی و ردیابی های انجام شده هردوی آن ها شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به دستگیریشان اقدام شد.

وی گفت: متهمان دستگیر شده در بازجویی های صورت گرفته به جرم خود مبنی بر تهدید دختر دبیرستانی و درخواست رابطه نامشروع اعتراف و در عین حال از اقدام خود نیز ابراز پشیمانی کردند.

کریمی همچنین از معرفی این دو متهم به دستگاه قضائی جهت صدور احکام لازم خبر داد.