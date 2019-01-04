بارش ۲۰ سانتی متری برف در ارتفاعات گلستان

نوربخش داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه سرد بارشی که از روز پنجشنبه در استان گلستان شروع به فعالیت کرد، ظهر جمعه از استان خارج خواهد شد.

وی افزود: وزش باد، مواج شدن دریا، بارش باران در شهرهای گلستان و بارش برف در ارتفاعات استان از جمله پیامدهای این سامانه بارشی بود.

داداشی ادامه داد: با فعالیت این سامانه ارتفاعات استان گلستان سفید پوش شد و شاهد بارش ۲۰ سانتی متری برف در افراتخته علی آباد و خوش ییلاق بودیم.

مدیرکل هواشناسی گلستان با بیان اینکه میزان بارندگی در استان گلستان در شهرهای مختلف بین ۱۰ تا ۲۵ میلی متر گزارش شده است، تصریح کرد: در جنگل گلستان ۲۵ میلی متر و گرگان ۱۵ میلی متر بارش گزارش شده است.

داداشی ادامه داد: روزهای شنبه و یکشنبه شاهد هوایی پایدار در سطح استان خواهیم بود اما از اواسط هفته آینده سامانه بارشی جدیدی در استان گلستان فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: پیش بینی می شود تا پایان دی ماه دو یا سه سامانه بارشی دیگر به استان وارد شده و موجب ریزش باران در شهرها و ریزش برف در ارتفاعات استان شود.

داداشی اظهار کرد: زمستان امسال از نظر میانگین دمایی یک و نیم الی دو درجه افزایش دمایی خواهیم داشت و طبق رصد نقشه های فعلی وقوع هیچگونه یخبندانی در گلستان پیش بینی نمی شود.