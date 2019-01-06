به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از جهاد کشاورزی استان زنجان، سید محمدعلی صادقی با اشاره به اینکه پرورش زنبور عسل علاقه مندان بسیاری در استان زنجان دارد، تصریح کرد: طبق سرشماری انجام گرفته در سال جاری، این استان داری ۲ هزار و ۲۵۲ زنبورستان است که یک هزار و ۷۳۳ نفر در این زنبورستان ها مشغول به کار بوده و شغل اصلی۸۷۰ نفر از بهره برداران استان زنبورداری است.

وی با اشاره به رشد بیش از ۱۵ درصدی تولید عسل استان نسبت به مدت مشابه سال قبل، از تولید بیش از یک هزار و ۷۷ تن عسل طی سال جاری در استان زنجان خبر داد و عنوان کرد: همه ساله علاوه بر عسل، سایر فرآورده های فرعی همچون بره موم، موم، گرده گل و ژل رویال توسط زنبورداران استان تولید می‌شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهادکشاورزی استان زنجان همچنین از تولید ۱۶ هزار و ۳۴۳ کیلوگرم موم طی سال جاری در استان زنجان خبر داد و گفت: امسال همچنین یک هزار و ۱۲۸ کیلوگرم بره موم، ۳ هزار و ۶۶۶ کیلوگرم گرده گل و ۹۷ کیلوگرم ژل رویال در استان تولید شده است.

صادقی بیان داشت: حمایت از تشکیل و تقویت تشکل های زنبورداری بویژه زنجیره های تولید عسل یکی از اولویت های معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان محسوب می شود و تلاش بر این است در شهرستان های مختلف استان این زنجیره ها تشکیل شود به طوری که در این راستا تاکنون مجوز فعالیت برای ۶ پشتیبان در شهرستان های زنجان، سلطانیه، ایجرود، خدابنده و ماهنشان صادر شده است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه زنبورداران استان از تخصص و تجربه کافی در زمینه پرورش زنبور عسل برخوردار هستند، افزود: ۱۴۲ نفر از زنبورداران استان دارای تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر هستند و مابقی زنبورداران نیز علاوه بر داشتن تجربه عملی، در مراکز ترویجی جهاد کشاورزی و فنی حرفه ای، آموزش های لازم را کسب می کنند.