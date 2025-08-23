تولید سالانه بیش از ۷ هزار تن عسل در کرمانشاه

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت تولید عسل در استان اظهار داشت: بر اساس آخرین سرشماری کشوری در سال ۱۴۰۳، میزان تولید عسل در استان کرمانشاه به بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ تن رسیده است.

وی افزود: هم‌اکنون در استان کرمانشاه بیش از ۳ هزار و ۵۲۵ زنبورستان فعال وجود دارد که علاوه بر تأمین نیاز بازار، زمینه اشتغال مستقیم دو هزار نفر را نیز فراهم کرده‌اند.

کریمی با بیان اینکه کرمانشاه در میان استان‌های کشور رتبه پنجم تولید عسل را به خود اختصاص داده است، گفت: علاوه بر تولید عسل، محصولات جانبی متنوعی نیز در استان تولید می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به ۷۰ کیلوگرم ژل رویال، ۳۴ هزار و ۵۴۷ کیلوگرم گرده گل، ۱۶۴ هزار کیلوگرم موم، ۹ هزار و ۱۲۴ کیلوگرم بره‌موم و یک کیلوگرم زهر عسل اشاره کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه ادامه داد: مطابق نظر کارشناسان، کیفیت عسل تولیدی در کرمانشاه به دلیل شرایط ویژه آب‌وهوایی و تنوع گیاهان دارویی در سطحی بسیار مطلوب قرار دارد و این مزیت مهم، زمینه را برای صادرات این محصول ارزشمند به خارج از کشور نیز فراهم آورده است.

وی با اشاره به مناطق مستعد تولید عسل در استان اظهار داشت: شهرستان‌های صحنه و کنگاور از جمله قطب‌های مهم زنبورداری در کرمانشاه به شمار می‌روند و ظرفیت بالایی برای توسعه زنبورستان‌ها دارند.

کریمی در پایان خاطرنشان کرد: با تشکیل زنجیره تولید عسل و توسعه صنایع تبدیلی وابسته، آینده‌ای روشن برای رونق بیشتر تولید عسل در استان متصور هستیم و می‌توانیم علاوه بر تأمین بازار داخلی، سهم بیشتری از بازارهای صادراتی را نیز به دست آوریم.