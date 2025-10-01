تولید بیش از ۱۳۸۹ تن عسل در کهگیلویه و بویراحمد

سید امین‌الله آقاشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان تولید عسل کهگیلویه و بویراحمد را ۴۰۰ تن عنوان کرد و گفت: این میزان بیش از نیاز داخلی استان است.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد دارای ۲۷۰۰ زنبورستان و ۲۱۴ هزار و ۹۱۳ کلنی زنبور عسل است، اظهار کرد: در مجموع از این زنبورستان ها ۱۳۸۹ تن عسل تولید می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد شهرستان بویراحمد را دارای بیشترین میزان تولید عسل در استان عنوان کرد و افزود: برداشت عسل در استان در دو فصل انجام می‌شود که برداشت اول از تنوع و کیفیت بیشتری برخوردار و برداشت دوم عمدتاً به عسل کنار اختصاص دارد.

وی پوشش گیاهی متنوع و وجود گیاهان دارویی را عاملی تأثیرگذار بر طعم و افزایش خواص درمانی عسل تولیدی این استان برشمرد.

مازاد تولید برای بازارهای داخلی و خارجی

آقاشیری با بیان اینکه میزان نیاز استان به عسل حدود ۱۰۰۰ تن است، ابراز کرد: مازاد تولید که حدود ۴۰۰ تن است سهم بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه متأسفانه در حال حاضر برنامه خاصی برای صادرات وجود ندارد، گفت: صادرات به صورت محدود و توسط برخی از زنبورداران انجام می‌شود که در این زمینه پیگیری‌هایی صورت گرفته است.

درآمد ۵۱۰ میلیارد ریالی از تولید عسل

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد افزود: در کنار عسل امسال ۵۶ هزار کیلوگرم موم، ۱۳۸۳ کیلوگرم بره موم، ۳۰۳ کیلوگرم ژل رویال و ۱۱ هزار و ۵۷۵ کیلوگرم گرده گل تولید شده که درآمدی بالغ بر ۵۱۰ میلیارد ریال را به همراه داشته است.

چالش‌های پیش روی زنبورداران

وی نبود بازار مناسب فروش را از چالش‌های پیش روی صنعت زنبورداری استان برشمرد و تصریح کرد: وجود عسل‌های تقلبی در بازار، عدم ثبات قیمت و گرانی نهاده‌های تغذیه‌ای مانند شکر، کاهش بارندگی، کمبود آب، شهد و گرده در طبیعت، بروز پدیده خشکسالی، گرد و غبار و تأثیر آن بر تغذیه زنبورها، افزایش بیماری‌ها و آفات از جمله کنه و پرنده زنبورخوار، وجود امواج رادیویی، اینترنتی و موبایل و ایجاد اختلال در یافتن غذا و بازگشت زنبورها به کندو، گرانی و تقلبی بودن برخی داروها را از دیگر چالش های این خوزه است.

برگزاری کلاس‌های آموزشی برای مقابله با بیماری‌ها

آقا شیری در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با بیماری‌ها هم بیان کرد: برگزاری کلاس‌های آموزشی و ترویجی در سطح استان با همکاری اداره کل دامپزشکی برای آگاهی‌بخشی، پیشگیری و آموزش روش‌های مبارزه با بیماری‌ها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در صورت بروز هرگونه اتفاق خاص در سطح زنبورستان‌ها نمونه‌برداری و پیگیری‌های لازم توسط اداره کل دامپزشکی انجام و تا حصول نتیجه نهایی ادامه می‌یابد.

لزوم برندسازی برای عسل چهل‌گیاه

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه بیشتر عسل تولیدی استان از نوع تک‌گیاهی است اما به عسل «چهل‌گیاه» معروف است، اضافه کرد: برندسازی برای این محصول باید توسط اتحادیه تعاونی‌های زنبورداری درخواست شود که این پیشنهاد به آنان ارائه شده اما متأسفانه تاکنون اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.