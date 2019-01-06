شورای حل اختلاف در ارتباط با سفر به لهستان تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مقدری ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: حق معلم گاز اشک آور نیست و باید با اعتراض صنفی معلمان به طرز شایسته‌تری برخورد شود.

وی با بیان اینکه با انتصاب مدیرعامل جدید سازمان فاوا بر دوران طولانی بلاتکلیفی این سازمان پایان دهید، بیان داشت: این درخواست را دارم که هرچه سریعتر شورای حل اختلاف در خصوص سفر لهستان اینجانب تشکیل شود، ‌در آن جلسه اسناد و دفاعیات خود و شهادت نمایندگان نهادهای نظارتی و امنیتی که پای صحبت‌های ما نشستند و تایید کردند را بیان خواهم کرد.

در ادامه رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز بیان داشت: بر اساس مصوبه این کمیسیون تشکیل شورای عالی فنی شهر اصفهان برای اخذ مصوبات مورد نیاز در این زمینه ضروری است.

شیرین طغیانی اظهار داشت: شهرداری بر این باور است که مواردی که در این طرح آورده شده در جاهای مختلف پیگیری می‌شود.

حفاری بدون ترانشه در قالب یک لایحه به شورای شهر ارائه شود

پورمحمد شریعتی‌نیا، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز با بیان اینکه کلیات این طرح در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسیده است، افزود: پیشنهاد کلی این بود که اصلاح هزینه‌های حفاری به گونه‌ای رقم بخورد که به نفع مردم باشد چراکه حفاری بدون ترانشه به صرفه‌تر است این موضوع طی یک لایحه به شورای شهر ارائه شود تا مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این خصوص اظهار داشت: هزینه ترانشه مصوبه هیئت وزیران را دارد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اظهار نظر می‌کند، بر این اساس هیئت دولت نرخی را برای مرمت ترانشه‌ها اعلام کرده است که شهرداری با توجه به هزینه‌های شهر تغییراتی را اعمال کرد و استانداری و فرمانداری در این زمینه مخالفت خود را اعلام و شورای شهر را به مصوبه هیئت وزیران ارجاع دادند.