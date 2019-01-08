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۱۸ دی ۱۳۹۷، ۹:۴۹

برای برگزاری کنسرت؛

گروه «تکسیم» وارد تهران شد/ ادای احترام به فرهنگ ایران

گروه «تکسیم» وارد تهران شد/ ادای احترام به فرهنگ ایران

اعضای گروه موسیقی «تکسیم» ترکیه شامگاه دوشنبه هفدهم دی برای اجرای کنسرت در برج میلاد تهران وارد کشورمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه بین المللی موسیقی «تکسیم» از گروه های مهم حوزه موسیقی بی کلام کشور ترکیه شامگاه دوشنبه ۱۷ دی وارد تهران شدند . این گروه شامگاه سه شنبه ۱۸ دی طی ۲ نوبت در برج میلاد روی صحنه خواهند رفت.

هوسنو شان‌اندریجی از اعضای سرشناس «تکسیم تریو» درباره اجرای پیش رو گفت: برای فرهنگ ایران احترام ویژه ای قائلیم. این اجرا قطعا یکی از مهم ترین اجراهای همه این سال‌ها برای ما است.

گروه موسیقی استانبولی «تکسیم» متشکل از هوسنو شان‌اندریجی کلارینت، آیتاچ دوغان نوازنده ساز قانون و اسماعیل تونچبیلک نوازنده باغلاما  در حالی در تهران به اجرای برنامه خواهند پرداخت که تاکنون اجراهای زیادی را در سراسر جهان روی صحنه برده اند. این گروه تا به حال سه آلبوم «تکسیم تریو» در سال ۲۰۰۷، «تکسیم تریوی ۲» در سال ۲۰۱۳ و «آهی» در سال ۲۰۱۶ را منتشر کرده اند.

موسسه «رنگین کمان هنر جوان» به تهیه کنندگی محمود شبیری و سپهر صاحبی برگزار کنندگان کنسرت گروه «تکسیم» در تهران هستند.

کد مطلب 4507074
علیرضا سعیدی

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