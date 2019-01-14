صادق ورمزیار در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی دو بر صفر ایران برابر ویتنام گفت: بازی را خوب شروع کرده و خوب هم به پایان رساندیم. هدف ما سه امتیاز بود که آن را بدست آوردیم و کی روش با تعویض هایی که انجام داد انرژی های بازیکنان را برای دیدار برابر عراق نگه داشت تا بتوانیم با پیروزی برابر این تیم، صدرنشین گروه خود شویم.

بازیکن سابق تیم ملی افزود: شروع بازیهای سخت از این دیدار خواهد بود و اگر می خواهیم در مرحله یک چهارم نهایی با حریف ساده تری بازی کنیم باید عراق را شکست داده و تمرکزمان را برای دیدارهای بعدی بگذاریم.

ورمزیار افزود: ویتنام حریف دست و پا بسته ای مقابل ما نبود. آنها سرعت خوبی داشتند و دفاعی مقابل ما ظاهر شدند و تنها امیدوار بودند با ضد حمله دروازه ما را باز کنند. البته یکی دو مورد خطرناک هم ظاهر شدند ولی در مجموع نتوانستند مقابل تیم ملی ایران عرض اندام کنند.

وی در ادامه گفت: ویتنام مقابل عراق نشان داد که کار تیمی خوبی دارد، سرمایه گذاری بزرگی برای فوتبال انجام داده و مطمئنا در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهد داشت و می تواند یکی از قطب های فوتبال آسیا شود.

ورمزیار تاکید کرد: مقابل تیم سرعتی ویتنام، خط دفاع ما در چند مورد کند بود و عملکرد اشتباه داشت و اگر قرار است به فکر قهرمانی در آسیا باشیم باید نقاط ضعف مان را از بین برده تا بتوانیم به فینال راه پیدا کنیم.

بازیکن سابق تیم ملی در خصوص عراق هم گفت: حساس ترین بازی را برابر عراق بازی خواهیم کرد زیرا هم ما و هم عراقی ها بدنبال صدرنشینی هستند. بنابراین باید یک بازی منطقی، فیزیکی و کاملا استراتژیک را مقابل این تیم انجام دهیم تا بتوانیم هم این تیم را شکست داده و به عنوان سرگروه به دور بعد صعود کنیم.

ورمزیار در پایان و در پاسخ به این پرسش که آسیا می توانیم عراق را شکست دهیم گفت: کار سختی برابر عراق داریم اما پیروزی دور از دسترس نیست و اگر نقاط ضعفمان را برطرف کنیم مطمئنا برنده این دیدار خواهیم بود.