به گزارش مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مصطفی قانعی با اشاره به برنامه های حمایتی ستاد، تصریح کرد: هم‌افزایی منابع و امکانات کشور برای تولید ثروت از زیست فناوری به ارتقای سطح علمی و فناوری ایران در این حوزه استراتژیک علمی می‌انجامد.

دبیر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: دستیابی به سطح بالای علمی و فناوری نیز ایران را به کسب مقام نخست منطقه و سهم شایسته جهانی نائل می کند.

وی افزود: سیاستگذاری، برنامه‌ریزی راهبردی و ارزیابی پیشرفت زیست فناوری در کشور نیز به صورت جدی پیگیری می شود و در تمام کارگروه های زیرمجموعه ستاد، این مهم در اولویت قرار دارد.

به گفته قانعی، یکی از اولویت های پایه و اصلی در ستاد، حمایت از تجاری سازی محصولات زیست فناوری است که این مهم با تشکیل شرکت های دانش بنیان و خصوصی محقق می شود.