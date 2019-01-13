به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزیر انرژی عربستان در دیدار خود از بندر گوادر در ساحل اقیانوس آرام، که به کمک چین در حال توسعه است، گفت: عربستان سعودی در نظر دارد در ساحل آب‌های عمیق گوادر پاکستان یک پالایشگاه ۱۰ میلیارد دلاری احداث کند.

پاکستان در نظر دارد برای مقابله با کسری بودجه خود که تا حدودی به علت بالا رفتن قیمت نفت به وجود آمده است، سرمایه‌گذاری و کمک‌های مالی را جذب کند. سال گذشته عربستان سعودی بسته کمک ۶ میلیارد دلاری به پاکستان پیشنهاد داد که شامل کمک برای تامین مالی واردات نفت بود.

وزیر انرژی عربستان، خالد الفالح، به خبرنگاران حاضر در گوادر گفت: عربستان سعودی خواهان پایدار کردن توسعه اقتصادی پاکستان، از طریق احداث یک پالایشگاه نفت و مشارکت با پاکستان در کریدور چین و پاکستان است.

او گفت که ولیعهد عربستان، محمد بن سلمان، در ماه فوریه برای امضای این توافق به پاکستان سفر خواهد کرد. آقای وزیر همچنین اضافه کرد که عربستان سعودی خواهان سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر است.

وزیر سوخت پاکستان، غلام سرور خان گفت: عربستان سعودی با برپا کردن یک پالایشگاه نفت در گوادر، به شریک مهمی در کریدور اقتصادی چین-پاکستان تبدیل خواهد شد.

از هنگام روی کار آمدن دولت نخست‌وزیر عمران خان، پاکستان کمک‌های اقتصادی‌ را از سوی عربستان، امارات متحده عربی و چین، دریافت کرده است.

چین ۶۰ میلیارد دلار در کریدور اقتصادی چین و پاکستان سرمایه‌گذاری کرده است. این پروژه شامل ساخت نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها می‌باشد و بنادری دارای ظرفیت جدید راه‌آهن و بزرگراه‌ را به وجود خواهد آورد.