انتشار آواهایی از کرانه شمالی خلیج فارس/ موسیقی شیبکوه را بشنوید

به گزارش خبرگزاری مهر، آلبوم «موسیقی نوار ساحلی شیبکوه» با پژوهش و گردآوری محسن شریفیان نوازنده و پژوهشگر موسیقی نواحی ایران توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
در توضیح این آلبوم آمده است: «نوار ساحلی شیبکوه در کرانهشمالی خلیج فارس، میان دو استان بوشهر و هرمزگان قرار گرفته است.
بخش بزرگی از تاریخ و ویژگیهای اقوام در هر سرزمینی، میراث گرانبهایی است که از ریشههای فرهنگی مردمان آن دیار روییده است و در جنوب ایران، نقش فرهنگی و روند تاریخی و اجتماعی ساز نیانبان، به عنوان یکی از شاخصترین سازهای این سامان، راوی صادق و ارزشمندی است که بررسی و مطالعه آن برای درک هویت قومی، فرهنگی و موسیقایی منطقه دارای اهمیت بسیاری است.»
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