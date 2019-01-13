به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری عصر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات آب گرمسار به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه آب یکی از مسائل مهم و حیاتی یک شهر به شمار میرود و باید برای حفظ و تأمین منابع آبی تمهیدات ویژهای اندیشیده شود، تأکید کرد: تکمیل پروژههای آبرسانی این شهرستان و رفع کمبودهای موجود در حوزه آب در بخشهای مختلف کشاورزی و صنعتی در اولویت نخست برای ایجاد رونق اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
وی بابیان اینکه رفع مشکلات کمآبی مهمترین دغدغه دولت در سالهای اخیر است، ابراز داشت: تکمیل پروژههای آبرسانی و انتقال آب از سد نمرود به سیمین دشت میتواند بخش اعظمی از مشکلات مردم و کشاورزان گرمساری را رفع کند.
فرماندار گرمسار گفت: کنترل اضافه برداشتهای نامتعارف از سد نمرود و دریافت حق آبه مردم این منطقه از این سد یکی از مهم ترین مشکلات حوزه آبرسانی این شهرستان است که نیازمند تعامل و کنترل برداشت آب در بالادستیها است.
طاهری از پیگیری برای تحقق مطالبات قانونی مردم گرمسار در حوزه حق آبه سد نمرود خبر داد و یادآور شد: آب مایه حیات جامعه بشریت است و باید در حفظ منابع موجود کوشا باشیم و این مایه حیاتی را برای نسلهای آینده حفظ کنیم.
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