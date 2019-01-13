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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۳۶

فرماندار گرمسار:

پیگیر حق آبه گرمساری‌ها از سد نمرود هستیم

پیگیر حق آبه گرمساری‌ها از سد نمرود هستیم

گرمسار- فرماندار گرمسار با تأکید بر لزوم تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی این شهرستان گفت: یکی از مسائلی که در دستور کار قرار دارد پیگیری حق آبه گرمساری‌ها از سد نمرود است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری عصر یکشنبه در نشست بررسی مشکلات آب گرمسار به میزبانی فرمانداری شهرستان ضمن بیان اینکه آب یکی از مسائل مهم و حیاتی یک شهر به شمار می‌رود و باید برای حفظ و تأمین منابع آبی تمهیدات ویژه‌ای اندیشیده شود، تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی این شهرستان و رفع کمبودهای موجود در حوزه آب در بخش‌های مختلف کشاورزی و صنعتی در اولویت نخست برای ایجاد رونق اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

وی بابیان اینکه رفع مشکلات کم‌آبی مهم‌ترین دغدغه دولت در سال‌های اخیر است، ابراز داشت: تکمیل پروژه‌های آب‌رسانی و انتقال آب از سد نمرود به سیمین دشت می‌تواند بخش اعظمی از مشکلات مردم و کشاورزان گرمساری را رفع کند.

فرماندار گرمسار گفت: کنترل اضافه برداشت‌های نامتعارف از سد نمرود و دریافت حق آبه مردم این منطقه از این سد یکی از مهم ترین مشکلات حوزه آب‌رسانی این شهرستان است که نیازمند تعامل و کنترل برداشت آب در بالادستی‌ها است.

طاهری از پیگیری برای تحقق مطالبات قانونی مردم گرمسار در حوزه حق آبه سد نمرود خبر داد و یادآور شد: آب مایه حیات جامعه بشریت است و باید در حفظ منابع موجود کوشا باشیم و این مایه حیاتی را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم.

کد مطلب 4511985

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