اعلام منتخبان ۳ بخش جشنواره «هنر مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت»، اسامی هنرمندانی که آثار ارسالی آنان به دبیرخانه پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» توسط هیات داوران بررسی و مورد قبول واقع شده در سه بخش عکس، پوستر و تایپوگرافی به شرح ذیل است:

بخش عکس: عاطفه آرانی، مریم کامیاب، جاوید نیک‌پور، حامد ملکپور، اسحاق آقایی، یدالله عبدی، افشین آذریان، مازیار اسدی، مرضیه سلیمانی، فواد اشتری، فاطمه مردان‌خوش‌نوا، محمدرضا امیرحسنی، داوود ایزدپناه، مهدی بلوریان، سارا عبداللهی، میلاد بهشتی، مهدی پدرام‌خو، احمد تاجی، علی جباری، احسان جزینی، سارا رجایی، مصطفی حسن‌زاده، اردلان حسنعلی‌زاده، اسماعیل داوری، محمد دشتی، محمدمهدی دورانی، امیر رحمانی، صدیقه زمانیان، عرفان سامان‌فر، سیدمدیار شجاعی‌فر، امید شکری، مسعود شهرستانی، محدثه صالحی، محدثه عامری، مهدی طاهری، حسین ظهروند، نسرین عباسی، محسن عطایی، محمدرضا علی‌مددی، فاطمه عابدی، سیدمحمد فاطمی، روزبه فولادی، مصطفی قربان‌موحد، ستاره سرداری، هاله قربانی، کیارش کرمی، داوود کهن‌ترابی، عرفان کوچاری، زهره لک، عبدالرحمن مجرد، محمد محسنی‌فر، مهدی مریزاد، معین مطلق، محمودرضا معین‌پور، احمد معینی‌جم، مجتبی ملک‌پوریان، میثم ملکی‌قزوینی، مهزیار مهدی‌پور، هدیه سلیمی، محمد مهیمنی، امیرمهدی نجف‌لو، فاطمه رحیماویان، مهدیه کرمانی.

بخش پوستر: آتلیه گرافیک کارگاه، احمد یونسی، آزاده قربانی، امیر خالقی، امیررضا صباحی فر، ایمان ماندگاری، بهاره فراست کیا، ثارالله فرخ، آتلیه ج-پ-ج، جواد فرضی، حسین رضا ونکی فراهانی، حمیدقربان پور، خدیجه احمدی، رسول معصوم زاده، رضا فراهانی، ریحانه سادات سجادی، زینب ربانی خواه، سعید ولی نژاد، سمیه صاحبی، سیدمجتبی نبی زاده، سیدمهدی بیضایی، سیدمهدی میرحیدری، شایان امانی جنتی، شیوا اشرف جولایی، صادق صانعی، صادق لطفی زاده، علی مصطفوی، علیرضا میرزایی، عمار ابوالفتحی، فائزه شمیمی، کمیل بیک، کمیل پوراکبر، مجتبی مجلسی، محدثه جنابی میلانی، محمد ترک، محمد رازقی، محمد شکیبا، محمدجواد محمدزاده، محمدحسین مویدی، محمدرضا صارمی، محمود بازدار، مرتضی ابراهیم پور، مرضیه سیمیاری، مصطفی نادری پور، منصوره حضوربخش، مهدی جعفری، مهدی زمانی، مهدی عسکری، مهدی یک پسر، میلاد کرمی، نفیسه موسی الرضایی، نورالله شریفی

بخش تایپوگرافی: احمد عزیزپور، الهام زمانی، اکرم میرتوانا، حامد امامی، حامد مغروری، حسین مرتضایی، حسین ونکی، حسین چمن خواه، حمیدرضا کشاورزی میاندشتی، حمید قربانپور، رضا باباجانی، رضوان طالب زاده، زهرا کیانی، زینب بدری، زینب ربانی خواه، سجاد ساعدپور، سیدمحمد برهانی، سیدمهدی میرحیدری، صابر شیخ رضایی، فاطمه سادات رضاتوفیق، فرهود مقدم، مجتبی مجلسی، محمدمهدی راضی، مجید کشاورزی میاندشتی، محسن قراری، محمد روح الامین، محمدصادق پوروهاب، محمودبازدار، مسعود احمدی، مهدی صادقی یکتا، مهدی عسکری، ناصر طاووسی، وحید یعقوبلو، فاطمه کرمانی، نرگس قاسم پور، مرتضی رحمتی، زینب طبسی، امید تدین، امیرعلی خدابنده، مولود علیان، اسماعیل خدابنده، فرزانه سادات ملکی، آسیه کاکایی، محمدجواد پژوهنده.

آثار برگزیده در نمایشگاه اصلی جشنواره در معرض دید عموم علاقمندان قرار داده و از نفرات برتر در مراسم اختتامیه جشنواره قدردانی می شود.

انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح بهمن ماه سال جاری مرحله نهایی پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» را با دبیری مسعود نجابتی و در ۱۰ بخش کارتون و کاریکاتور، عکس، طراحی صنعتی، تایپو گرافی، پرچم و کتیبه، تصویر سازی، گرافیک متحرک، نقاشی دیجیتال، پوستر، تبلیغات شهری و بخش ویژه علمی پژوهشی در تهران برگزار می کند.