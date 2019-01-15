امکان پرداخت وجه ریالی نفت عرضه شده در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، علی اکبر پورابراهیم، در ارتباط تصویری با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: وزارت نفت در سال های اخیر تجربه متعدد عرضه فرآورده های نفتی را در بورس داشته است اما در خصوص نفت خام، فقط تجربه ای را در سال ۱۳۹۰ داشت.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار گرفتیم تصمیم بر آن شد تا تجربه پیشین عرضه نفت خام را با تغییراتی تکرار کنیم، ادامه داد: با پیشنهاد وزارت نفت و ابتکار شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، دوباره نفت خام در بورس انرژی داخل کشور عرضه شد.

پورابراهیم با اشاره به اینکه در ۲ مرحله پیش یک میلیون بشکه نفت فروخته شد، افزود: بر اساس نتایج عرضه پیشین، اصلاحاتی را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد کردیم که یکی از این اصلاحیه ها، کاهش حجم محموله ها به ۳۵ هزار بشکه بود.

به گفته این مقام مسوول در اطلاعیه فعلی نسبت به قبلی دو تغییر مهم ایجاد شد یکی اینکه امکان پرداخت وجه محموله به صورت ۱۰۰ درصد ریالی فراهم شده است همچنین دوره باز پرداخت را به ۹۰ روز افزایش دادیم. متقاضیان خرید نفت در بورس انرژی باید ۶ درصد مبلغ مورد معامله را در روز عرضه واریز کنند در حالی که این رقم پیش از آن، ۱۰ درصد بود.

وی درباره تضامین خرید محموله های نفتی در بورس هم گفت: کسی که برنده مزایده فروش نفت خام شد باید سقف پرداخت خود را به ۲۰ درصد ارزش محموله برساند و بقیه را باید در مهلت ۹۰ روز پرداخت کند که برای این ۸۰ درصد باقیمانده، ضمانت های ال سی ریالی گرفته می شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس مبنی بر عرضه ماهانه ۵ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی داخلی، امکان پذیر است؟ گفت: تلاش می کنیم این پیشنهاد اجرایی شود.