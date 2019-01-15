امدادرسانی به ۳۵۰ خودرو /گرفتار شدن آمبولانس هلال احمر در بهمن

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: بارش شدید برف و باران از شامگاه یکشنبه هفته جاری در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد که شدت این سامانه بارشی از سایر سامانه های بارشی گذشته بیشتر بوده است.

شدت فعالیت این سامانه بارشی در شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری گزارش شده است که هم اکنون ارتفاع برف در این منطقه به بالای ۱۸۰ سانتی متر رسیده است. ارتفاع برف در شهر چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ به ۹۶ سانتی متر رسیده است.

بارش شدید برف در شهرستان کوهرنگ طی یک شبانه روز گذشته مشکلات بسیاری زیادی در بخش های مختلف این منطقه از جمله زیر ساخت ها، تردد خودرو ها و... ایجاد کرده است.

گرفتار شدن آمبولانس هلال احمر در بهمن

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در این منطقه، اظهار داشت: نیروی های امدادی در این منطقه طی ۲۴ ساعت گذشته به بیش از ۳۵۰ خودروی گرفتار برف امداد رسانی کردند.

بیژن طاهری بیان کرد: بارش شدید برف در کوهرنگ موجب وقوع بهمن شد که آمبولانس هلال احمر را با سه امداد گر گرفتار کرد.

وی عنوان کرد: حدود شش الی هفت ساعت از وضعیت سه امداد گر هلال احمر خبری در دست نبود.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ بیان کرد: این سه امدادگر با تلاش چند ساعته و برف روبی توانسته بودند خودشان را نجات دهند.

وی تصریح کرد: امداد رسانی همچنان در شهرستان کوهرنگ ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان کوهرنگ بیان کرد: در حال حاضر هشت اکیپ امدادی در شهرستان کوهرنگ در حال فعالیت هستند که پنج اکیپ امدادی از شهرستان کوهرنگ و چهار اکیپ امدادی از سایر شهرستان ها اعزام شده اند.

وی تاکید کرد: اسکان مسافران، توزیع غذا، آب معدنی و لوازم گرمایش در بین مسافران از دیگر اقدامات هلال احمر طی ۲۴ ساعت گذشته در این منطقه بوده است.

قطع برف ۳۰ روستای شهرستان کوهرنگ

فرماندار کوهرنگ در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بارش شدید برف در شهرستان کوهرنگ، اظهار داشت: بارش شدید برف موجب ایجاد خسارت های در بخش زیر ساخت ها شده است و تردد در محور های ارتباطی این استان را با مشکل مواجه کرد.

مرتضی زمانپور عنوان کرد: بارش برف موجب قطع شدن برق ۳۰ روستا در این منطقه شده است.

وی تاکید کرد: راه ارتباطی ۴۰ روستای شهرستان کوهرنگ در پی بارش برف مسدود شده است.

فرماندار کوهرنگ بیان کرد: دستگاه های خدمت رسان در منطقه فعال هستند و امداد رسان ها همچنان در سطح شهرستان در حال فعالیت هستند.

گردنه های چری و شاهمنصوری در شهرستان کوهرنگ مسدود هستند

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینک گردنه های چری و شاهمنصوری در شهرستان کوهرنگ همچنان در پی بارش شدید برف مسدود هستند، بیان کرد: ارتفاع برف در این مناطق بالای ۱۷۰ سانتی متر است.

رحمت الله نجفی اظهار داشت: نیروهای راهداری در حال بازگشایی محورهای مسدود شده در شهرستان کوهرنگ است.

وی بیان کرد: تردد در سایر مناطق چهارمحال و بختیاری در جریان است.

رئیس پلیس راه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: مسافران از سفر غیر ضروری به شهرستان کوهرنگ پر هیز کنند.