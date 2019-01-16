پروژه «شب های جنوب» تمام شد/ توجه به موسیقی آفریقا در دوره بعد

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره از پروژه «شب‌های جنوب» پس از شش اجرا از نواحی ساحل جنوب ایران به کار خود پایان داد. در مدت سه شب، گروه ها و هنرمندانی از جمله قنبر راستگو، «داماهی»، «کماکان»، «جالبوت»، «سلیدون» و «لیان» در سالن خلیج فارس فرهنگسرای نیاوران روی صحنه رفتند.

در اجرای شب دوم این پروژه گروه «کماکان» با ترکیب و اجرای متفاوتی ظاهر شد که طی آن مهدی ساکی و ماکان اشگواری در قالب یک برنامه ۲ نفر به اجرای پرفورمنس پرداختند که آغازگر این برنامه با قطعه «یوما» در قالب آوازی پلی فونیک همراه بود. این ۲ هنرمند پس از اجرای چند قطعه شناخته شده دیگر که این بار با تنظیمی متفاوت روی صحنه رفت در مقاطعی نیز به نوازندگی گیتار کلاسیک و دمام پرداختند.

پس از این اجرا که با تم آرامی همراه بود نوبت به اجرای گروه «جالبوت» رسید که این مجموعه موسیقایی طی برنامه ای که به مخاطبان ارائه داد آثاری از علیخان حبیب‌زاده، ابراهیم منصفی و محمود طلوعی را اجرا کرد. موسیقیِ این گروه نسبت به گروه‌های دیگر حاضر در فستیوال تفاوت‌هایی داشت. آنها بیشتر از اینکه تنظیم‌های نزدیک به موسیقی جز را چاشنی کارشان کنند به موسیقی فانک اهمیت دادند و اجرایشان را با یک «فانک‌بندری» به اسم «مَش» تمام کردند.

در شب پایانی سومین پروژه «شب های جنوب» هم ۲ گروه «سلیدون» و «لیان» رپرتوارهای متفاوتی را به مخاطبان ارائه کردند.

گروه «سلیدون» در اجرای خود چند اثر قدیمی با تنظیم متفاوت و یک اثر جدید با آهنگسازی رضا کولغانی اجرا کرد. این در حالی بود که مجید سالاری عضو دیگر گروه با خوانش متنی بر تفاوت‌های فرهنگی و موسیقایی در اقلیم‌های مختلفِ جنوب ایران تاکید کرد.

پس از آن نوبت به گروه «لیان» رسید که این مجموعه کار خود را با ریتم نوازی و بدون حضور محسن شریفیان (سرپرست گروه) آغاز کرد. شریفیان که در این سال‌ها اجراهای بسیاری در ایران و فستیوال‌های بین‌المللی داشته از انتشار کتاب تحقیقاتی‌ جدیدش گفت و بر یکپارچگی موسیقی بندر تاکید کرد.

پدرام نیک‌سیرت مدیر برگزاری پروژه «شب های جنوب» با اشاره به دشواری های فنی این پروژه گفت: با توجه به وضعیتی که امسال شاهدش بودیم ادامه‌ «شب‌های جنوب» به شکل فعلی در فرهنگسرای نیاوران امکان‌ پذیر نیست و قطعا در سال آینده باید تغییراتی داشته باشیم. همچنین همانطور که از ابتدا برنامه‌ریزی کرده بودیم موسیقی کشورهای دیگر حوزه خلیج فارس و کشورهای ساحلیِ آفریقا گزینه‌های مناسبی برای اضافه شدن به مجموعه «شب‌های جنوب» هستند.