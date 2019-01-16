  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۶ دی ۱۳۹۷، ۱۹:۰۵

وزیر راه و شهرسازی:

۸۰ درصد درآمد اجاره‌نشینان صرف اجاره‌بها می‌شود

۸۰ درصد درآمد اجاره‌نشینان صرف اجاره‌بها می‌شود

وزیر راه و شهرسازی رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود می‌آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و شهرسازی و معماری اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به‌طور مستقیم و بی‌واسطه به زندگی فردی و اجتماعی مردم متصل است و تفکرات، ایده‌ها و سیاست‌گذاری مسئولان این وزارتخانه بدون درنگ بر زندگی مردم تأثیرگذار است.

وی مسئولیت در حوزه راه و شهرسازی را بنا بر دلایل مختلفی همچون تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم، حساس و دارای اهمیت ویژه‌ای دانست و گفت: توسعه تقاضامحور، روند گسترش برنامه‌های توسعه‌ای‌ که اتفاق افتاده را شکل داده اما این برنامه‌ریزی‌ها بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی که استعدادهای سرزمین، جمعیت، فرهنگ و استطاعت محیط را درنظر می‌گیرد صورت نگرفته است و حتی اگر وجود داشته با یکدیگر مرتبط و یکپارچه نبوده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما باید خود را مسئول و پاسخگو دانسته و قبل از اینکه به ساماندهی پرداخته شود باید طرح‌ریزی و برنامه‌ریزی سیاست‌های خود را اعلام کرده باشیم.

اسلامی با بیان اینکه «ما وارث گذشته‌ای هستیم که هر دو نظام‌ شهرسازی و ساختمان فاقد نظام کنترلی کارآمد و مؤثر است» تأکید کرد: باید به سمت تأثیرگذاری و ماندگار شدن با استقرار سیاست‌ها و طرح‌ها حرکت کرد. همچنین میراث گذشته‌ای که هزینه‌های فراوانی متأثر از نابسامانی‌ها را بر دوش مردم و حکومت تحمیل کرده، باید بر اساس آینده‌نگری و بررسی احتیاجات و الزامات دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در طرح‌ریزی منطقه‌ای، سرزمینی، شهری و محلی تغییر داد.

وی با اشاره به طرح ویژه سواحل مکران گفت: تجربه مکران کار فوق‌العاده سختی بود و بی‌صبری زیادی مانند عسلویه وجود داشت، اما امروز در عسلویه علی‌رغم وجود کسب‌وکار، امکان سکونت و زندگی وجود ندارد و کارکنان آن منطقه به خاطر دوری از خانواده در رفت‌وآمد هستند.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که یکپارچگی، توسعه متوازن و پایدار ملاک عمل قرار گیرد و بیش از این رفتار بیگانه با اکوسیستم و فرهنگ مردم در اقصی نقاط کشور نداشته باشیم. همچنین از تمامی قابلیت‌ها و استعدادها مانند ظرفیت دانشگاه، متخصصان، مردم، سازندگان و مشاوران حول یک محور و باور مشترک استفاده شود تا شاهد شکل‌گیری یک نوسازی تمدنی و شهری منتج به ارتقا کیفیت زندگی شهری باشیم.

اسلامی با بیان اینکه امروز «بحث قاطع مردم بحث مسکن است» گفت: اگرچه دولت تولید کننده مسکن نیست اما سیاست‌های ما می‌تواند به تولید مسکن شتاب دهد، همچنین به‌موجب قانون باید سیاست‌گذاری و فراهم‌کردن زمین در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند. درعین حال برای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد تکلیف قانونی وجود دارد اما این مسئله نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها و نهادها است.

وی تصریح کرد: رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود می‌آورد که اقشار فاقد مسکن بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجاره‌بها پرداخت می‌کنند و این فقر و سختی که به خانواده‌های فاقد مسکن تحمیل می‌ شود، آسیب‌های اجتماعی پیرامون خود دارد که باید در راستای بهبود این وضعیت حرکت شود.

به گفته وزیر راه و شهرسازی آنچه رئیس‌جمهوری طی سال‌های گذشته مورد تأکید قرار داده و به دنبال تحقق آن است، فراهم شدن چرخه تولید مسکن و ایجاد شرایط فعالیت مردم توانمند، سازندگان و نقش‌آفرینیان در تولید مسکن به‌منظور رونق بازار ساخت‌وساز با تسهیل گری از سوی دولت است.

اسلامی در ادامه مبحث کنترل ساختمان را مهم دانست و گفت: باید از مصالح، سازندگان و نیروهای کار واجد شریط برای حصول اطمینان از استحکام، دوام و قوام ساختمان استفاده شود. همچنین از ضوابط و استانداردهای متناسب با اقلیم سرزمین ایران تبعیت شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر ایفای نقش کلیدی وزارت راه و شهرسازی در مبحث بازآفرینی شهری به‌عنوان دغدغه رئیس‌جمهوری اظهار داشت: امیدوارم با استقرار آقای مهندس پژمان، خانم صادق مالواجرد و آقای دکتر حسینی یک ترکیب فکری هم‌راستا و هم‌گرا در بحث بازآفرینی شهری و نوسازی شهرها با هدف ارتقا کیفیت زندگی مردم ایجاد و مهار حاشیه‌نشینی فراهم و ریل‌گذاری مناسبی برای آیندگان مهیا گردد.

وزیر راه و شهرسازی خطاب به فرزانه صادق مالواجرد به‌منظور انتخاب وی برای سمت معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: باید نشان دهید که بانوان شایسته مسئولیت‌های سنگین هستند و با اقتدار می‌توانند این مسئولیت‌ها را دنبال کنند.

وی افزود: مقید بودم در وزارت راه و شهرسازی یکی از سمت‌های عالی‌رتبه به بانوان فرهیخته واگذار شود و با توجه به ویژگی فعالیت و تجربه خانم صادق مالواجرد در شهرداری تهران، هیچ معاونتی بهتر از معاونت معماری و شهرسازی برای ایشان نیست.

اسلامی با بیان اینکه «امیدواریم با یک حرکت جهادی تحرک و تحولی در پیشبرد امور شهر، شهرسازی، مسکن و ساختمان فراهم کنیم» خاطرنشان کرد: همواره در شورایعالی معماری و شهرسازی به عنوان یک عضو معتقد بودم باید واقع‌بینی وجود داشته باشد و اینکه چگونه می‌توان به‌صورت واقعی بهبود کیفی شهری و طرح‌ها را دنبال کرد تا نشان دهیم که وزارت راه و شهرسازی فعلی و وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در طول تاریخ با افتخار به مردم خدمت کرده‌اند و نزد مردم از احترام ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 4515278

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها