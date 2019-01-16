به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی در مراسم تودیع و معارفه معاونان مسکن و ساختمان و شهرسازی و معماری اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی بهطور مستقیم و بیواسطه به زندگی فردی و اجتماعی مردم متصل است و تفکرات، ایدهها و سیاستگذاری مسئولان این وزارتخانه بدون درنگ بر زندگی مردم تأثیرگذار است.
وی مسئولیت در حوزه راه و شهرسازی را بنا بر دلایل مختلفی همچون تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم، حساس و دارای اهمیت ویژهای دانست و گفت: توسعه تقاضامحور، روند گسترش برنامههای توسعهای که اتفاق افتاده را شکل داده اما این برنامهریزیها بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی که استعدادهای سرزمین، جمعیت، فرهنگ و استطاعت محیط را درنظر میگیرد صورت نگرفته است و حتی اگر وجود داشته با یکدیگر مرتبط و یکپارچه نبوده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ما باید خود را مسئول و پاسخگو دانسته و قبل از اینکه به ساماندهی پرداخته شود باید طرحریزی و برنامهریزی سیاستهای خود را اعلام کرده باشیم.
اسلامی با بیان اینکه «ما وارث گذشتهای هستیم که هر دو نظام شهرسازی و ساختمان فاقد نظام کنترلی کارآمد و مؤثر است» تأکید کرد: باید به سمت تأثیرگذاری و ماندگار شدن با استقرار سیاستها و طرحها حرکت کرد. همچنین میراث گذشتهای که هزینههای فراوانی متأثر از نابسامانیها را بر دوش مردم و حکومت تحمیل کرده، باید بر اساس آیندهنگری و بررسی احتیاجات و الزامات دستیابی به توسعه متوازن و پایدار در طرحریزی منطقهای، سرزمینی، شهری و محلی تغییر داد.
وی با اشاره به طرح ویژه سواحل مکران گفت: تجربه مکران کار فوقالعاده سختی بود و بیصبری زیادی مانند عسلویه وجود داشت، اما امروز در عسلویه علیرغم وجود کسبوکار، امکان سکونت و زندگی وجود ندارد و کارکنان آن منطقه به خاطر دوری از خانواده در رفتوآمد هستند.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که یکپارچگی، توسعه متوازن و پایدار ملاک عمل قرار گیرد و بیش از این رفتار بیگانه با اکوسیستم و فرهنگ مردم در اقصی نقاط کشور نداشته باشیم. همچنین از تمامی قابلیتها و استعدادها مانند ظرفیت دانشگاه، متخصصان، مردم، سازندگان و مشاوران حول یک محور و باور مشترک استفاده شود تا شاهد شکلگیری یک نوسازی تمدنی و شهری منتج به ارتقا کیفیت زندگی شهری باشیم.
اسلامی با بیان اینکه امروز «بحث قاطع مردم بحث مسکن است» گفت: اگرچه دولت تولید کننده مسکن نیست اما سیاستهای ما میتواند به تولید مسکن شتاب دهد، همچنین بهموجب قانون باید سیاستگذاری و فراهمکردن زمین در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد کند. درعین حال برای تأمین مسکن اقشار کمدرآمد تکلیف قانونی وجود دارد اما این مسئله نیازمند همکاری و تعامل سایر دستگاهها و نهادها است.
وی تصریح کرد: رشد تقاضا و عدم عرضه یا کاهش عرضه در جامعه هدف، وضعیتی به وجود میآورد که اقشار فاقد مسکن بیش از ۸۰ درصد درآمد ماهانه خود را بابت اجارهبها پرداخت میکنند و این فقر و سختی که به خانوادههای فاقد مسکن تحمیل می شود، آسیبهای اجتماعی پیرامون خود دارد که باید در راستای بهبود این وضعیت حرکت شود.
به گفته وزیر راه و شهرسازی آنچه رئیسجمهوری طی سالهای گذشته مورد تأکید قرار داده و به دنبال تحقق آن است، فراهم شدن چرخه تولید مسکن و ایجاد شرایط فعالیت مردم توانمند، سازندگان و نقشآفرینیان در تولید مسکن بهمنظور رونق بازار ساختوساز با تسهیل گری از سوی دولت است.
اسلامی در ادامه مبحث کنترل ساختمان را مهم دانست و گفت: باید از مصالح، سازندگان و نیروهای کار واجد شریط برای حصول اطمینان از استحکام، دوام و قوام ساختمان استفاده شود. همچنین از ضوابط و استانداردهای متناسب با اقلیم سرزمین ایران تبعیت شود.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر ایفای نقش کلیدی وزارت راه و شهرسازی در مبحث بازآفرینی شهری بهعنوان دغدغه رئیسجمهوری اظهار داشت: امیدوارم با استقرار آقای مهندس پژمان، خانم صادق مالواجرد و آقای دکتر حسینی یک ترکیب فکری همراستا و همگرا در بحث بازآفرینی شهری و نوسازی شهرها با هدف ارتقا کیفیت زندگی مردم ایجاد و مهار حاشیهنشینی فراهم و ریلگذاری مناسبی برای آیندگان مهیا گردد.
وزیر راه و شهرسازی خطاب به فرزانه صادق مالواجرد بهمنظور انتخاب وی برای سمت معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی گفت: باید نشان دهید که بانوان شایسته مسئولیتهای سنگین هستند و با اقتدار میتوانند این مسئولیتها را دنبال کنند.
وی افزود: مقید بودم در وزارت راه و شهرسازی یکی از سمتهای عالیرتبه به بانوان فرهیخته واگذار شود و با توجه به ویژگی فعالیت و تجربه خانم صادق مالواجرد در شهرداری تهران، هیچ معاونتی بهتر از معاونت معماری و شهرسازی برای ایشان نیست.
اسلامی با بیان اینکه «امیدواریم با یک حرکت جهادی تحرک و تحولی در پیشبرد امور شهر، شهرسازی، مسکن و ساختمان فراهم کنیم» خاطرنشان کرد: همواره در شورایعالی معماری و شهرسازی به عنوان یک عضو معتقد بودم باید واقعبینی وجود داشته باشد و اینکه چگونه میتوان بهصورت واقعی بهبود کیفی شهری و طرحها را دنبال کرد تا نشان دهیم که وزارت راه و شهرسازی فعلی و وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در طول تاریخ با افتخار به مردم خدمت کردهاند و نزد مردم از احترام ویژهای برخوردار است.
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