به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای گذشته اخبار زیادی از مذاکره فدراسیون فوتبال کلمبیا با کارلوس کی روش برای هدایت تیم ملی این کشور مطرح شده و حتی قرار بود مدیران این فدراسیون برای انجام توافق نهایی با کی روش راهی امارات شوند اما گویا برنامه مذاکره تغییر کرده است.

سایت «gacetadeportes» مدعی شد ملاقات کی روش با سران فدراسیون کلمبیا به تعویق افتاده است.

این سایت نوشت: «کی روش همچنان یکی از گزینه های تیم ملی کلمبیا است و مدیران فدراسیون کلمبیا در انتظار برگزاری یک نشست با او هستند. خیلی ها فکر می کردند این هفته و بعد از جلسه رئیس و نایب رئیس فدراسیون کلمبیا با کی روش در امارات، نام سرمربی تیم ملی کلمبیا اعلام خواهد شد. با این حال این سفر از سوی مسئولان کلمبیا لغو شده است چرا که با صعود تیم ملی ایران به جمع ۱۶ تیم برتر جام ملت های آسیا مذاکره با کی روش و قطع ارتباط او ناخوشایند است.

مدیران فدراسیون کلمبیا تا پایان مسابقات جام ملت های آسیا منتظر کارلوس کی روش می مانند که طی هشت سال گذشته با تیم ملی ایران دو بار به جام جهانی برزیل و روسیه راه یافته است. او تنها گزینه اصلی فدراسیون کلمبیا است و نام دیگری مطرح نیست. جام ملت های آسیا اول فوریه به اتمام می رسد و سپس مدیران ارشد کلمبیا کی روش را ملاقات خواهند کرد.»