تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی به بازنشستگان شهرستان دلفان پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمیان روز جمعه در مراسم تجلیل از بازنشستگان شهرستان دلفان، از انتخاب دلفان به عنوان پایلوت طرح کشوری اشتغال خانگی ویژه بازنشستگان خبر داد و اظهار داشت: علاوه بر این از طرف وزارت کشور این شهرستان به عنوان پایلوت اقتصادی و اجتماعی در کشور انتخاب شده است و فرصت مناسبی در راستای جبران توسعه نیافتگی این شهرستان در عرصه های مختلف خواهد بود.

وی، ایجاد خانه امید بازنشستگان، تخصیص اعتبار ویژه تسهیلات ۵۰ میلیون ریالی برای بازنشستگان و توجه ویژه به مشکلات درمانی را از خواسته های مهم و اساسی بازنشستگان دلفان عنوان کرد.

نماینده مردم دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از یک میلیون و ۴۲۰ هزار نفر بازنشسته ۶۱.۵ درصد فرهنگی هستند، افزود: فرهنگیان بازنشسته عمر خود را صرف تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم کردند باید قدردان زحمات این عزیزان باشیم و از آنها سپاسگزاری کنیم.



رستمیان با اشاره به حمایت مجلس از بازنشستگان، گفت: یکسان سازی حقوق این قشر زحمتکش جامعه در دستور کار مجلس قرار دارد چون اعتقاد داریم با این حقوق کم نمی توان به معیشت زندگی و مخارج سرسام آور رسید.

وی با اشاره به اینکه افرادی که در گذشته بازنشسته شده اند ظلم بیشتری را متحمل شده اند و نباید این روند ادامه داشته باشد، افزود: قدرت خرید بازنشستگان بسیار پایین است، چطور می توان به راحتی از این موضوع گذشت و با آرامش زندگی کرد زمانی که نمی توان برای خود و آینده فرزندانشان کاری کرد.



رئیس مجمع نمایندگان لرستان، بر ضرورت توجه و اهتمام به مسائل و مشکلات بازنشستگان شهرستان دلفان از لحاظ به کارگیری بازنشستگان در کانون‌ها و تعاونی های چند منظوره تاکید کرد.