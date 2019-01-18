  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۵۵

سیستم کمک داور ویدئویی امروز تست شد

سیستم کمک داور ویدئویی امروز تست شد

سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) ظهر امروز جمعه در مرکز ملی فوتبال اجرا و تست شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم کمک داور ویدئویی ظهر امروز در یک بازی درون گروهی داوران لیگ برتر فوتبال تست شد.

این بازی درون گروهی در زمین کمپ تیم های ملی برگزار شد.

ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال هم در کمپ تیم های ملی حضور داشت. 

کد مطلب 4516569

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها