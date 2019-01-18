سیستم کمک داور ویدئویی امروز تست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم کمک داور ویدئویی ظهر امروز در یک بازی درون گروهی داوران لیگ برتر فوتبال تست شد.
این بازی درون گروهی در زمین کمپ تیم های ملی برگزار شد.
ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال هم در کمپ تیم های ملی حضور داشت.
سیستم کمک داور ویدئویی (VAR) ظهر امروز جمعه در مرکز ملی فوتبال اجرا و تست شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیستم کمک داور ویدئویی ظهر امروز در یک بازی درون گروهی داوران لیگ برتر فوتبال تست شد.
این بازی درون گروهی در زمین کمپ تیم های ملی برگزار شد.
ابراهیم شکوری سرپرست دبیر کلی فدراسیون فوتبال هم در کمپ تیم های ملی حضور داشت.
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