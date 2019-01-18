به گزارش خبرنگار مهر از امارات، تمرین تیم ملی فوتبال ایران امروز هم از ساعت ۱۸ در زمین کریکت ابوظبی پیگیری شد. خبرنگاران فقط در ۲۰ دقیقه ابتدایی تمرین اجازه حضور در آن را یافتند.

ملی پوشان ابتدا زیر نظر مارکار آقاجانیان و دیگر دستیاران کارلوس کی روش به تمرینات کششی و دوهای استقامتی در طول زمین مشغول شدند.

در این زمان کی روش با یکی از اعضای تدارکات تیم ملی مشغول پنالتی زدن بود و اکثر ضرباتش به گل تبدیل شد. کی روش که روز گذشته با مصاحبه اش زمینه حواشی جدید را ایجاد کرد، در این مدت دور از خبرنگاران بود و اوسیانو کروز دستیارش را برای مصاحبه با خبرنگاران جلو فرستاد.

نشست خبری کارلوس کی روش پیش از بازی با عمان در مرحله یک هشتم نهایی جام ملت ها فردا برگزار می شود. تیم ملی ساعت ۲۰:۳۰ یکشنبه به مصاف عمان خواهد رفت.